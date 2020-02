Los hombres almerienses cobran casi mil euros más que las mujeres ya con 18 años

Apenas se acaban de incorporar al mercado de trabajo, y las mujeres cobran 800 euros menos que el hombre al año en la provincia de Almería con apenas 18 años. La brecha salarial se reduce, pero lo hace demasiado lento y las diferencias en los salarios de mujeres y hombres siguen representando desigualdades sociales. Aun así, Almería está sabiendo lidiar con este problema endémico y es la provincia andaluza con menor desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

Pero la brecha se sitúa en el 14'1 % en Almería debido fundamentalmente a los bajos salarios que se pagan en la provincia en general, lo que supone que la mujer cobra 2.180 euros anuales menos que el hombre según datos de la Agencia Tributaria, además la brecha aumenta en la cuantía de las pensiones hasta situarse en el 30 %. Ahí, con más de 65 años, los hombres cobran 7.000 euros más de media que las mujeres.

El segmento de edad en el que la brecha es menor en la provincia se da entre los 36 y 45 años. Ahí, el hombre cobra un 9.6% más que la mujeres. Traducido a euros, un total de 1.351.

El secretario General de CCOO de Almería, Antonio Valdivieso ha aseverado que “tras el frenazo en seco que sufrieron las políticas de igualdad con la crisis y las políticas de austeridad, ya es hora de que estas se reactiven y se refuercen. El Gobierno de coalición ha puesto sobre la mesa una batería de propuestas útiles para que ese avance se produzca, pero desde CCOO lo instamos a que se ponga en marcha cuanto antes porque si tenemos leyes que luego no se desarrollan y no se dotan de contenido es como si tenemos un árbol que no da frutos”.

La secretaria de Igualdad y Juventud de UGT Andalucía, Cristina García, explica que “los motivos que argumentan las personas sujetas a contratación a tiempo parcial son distintos, puesto que un 42% de los hombres responden que la razón mayoritaria entre ellos es la formación, mientras que la mayoritaria entre las mujeres es el cuidado de menores o personas dependientes, en un 95% u otras obligaciones familiares en un 94%. Llama la atención también que hay un 72% de mujeres que responden no haber encontrado un trabajo mejor, o el altísimo porcentaje, un 81,5% que declaran no querer trabajar a jornada completa”, señala.

Cristina García alerta de que “analizando los sectores, el único que tiene mayor representatividad de mujeres es el de Servicios, posteriormente la Agricultura y la Industria, con un 25 y un 21% de ocupación de mujeres, siendo el de la construcción el que menor representatividad femenina tiene, con un 6%. Las mayores diferencias de representatividad entre los sexos en Andalucía por tipo de sector se dan en el sector público, que es el único dónde las mujeres son mayoría, el 51%. Aunque después las mujeres no llegan al 30% de los puestos de responsabilidad de la administración. En el sector privado hay 18 puntos porcentuales más de hombres (57%/43%)”.

“Las mujeres tienen representación equilibrada en los primeros puestos del poder político en Andalucía, salvo en partidos y organizaciones de derechas que no cumplen con la normativa aplicable de igualdad. Sin embargo, aún existe mucho techo de cristal en otros organismos andaluces como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las Juntas de Gobiernos de Academias, las Cajas Rurales, el Registro de mediadores, los medios de comunicación, etc.”, subraya.

Para Castilla, “queda patente de que se hay una tendencia a empeorar. Tenemos que seguir mendigando en la calle políticas de igualdad, necesitamos una Ley de igualdad salarial ya y que se sancionen a aquellos empresarios que cumplan con la normativa vigente. Hay varias leyes que han incidido en que empeoramiento de la situación de las mujeres y una de ellas, sin duda, fue la reforma laboral del 2012”.