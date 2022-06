La cafetería de Torrecárdenas, un refugio frente al dolor

“Mi marido estuvo ingresado dos meses en Torrecárdenas. Fueron momentos muy duros y no puedo estar más que agradecida a los trabajadores de la cafetería por haber podido tomarme un respiro cuando acudía allí. Es muy triste. No sé que va a hacer aquellas personas que tienen gente ingresada en el hospital”, explica María Lucrecia, una usuaria del establecimiento como tantos y tantos almerienses que, en su mayoría por tristes motivos, han acudido a la cafetería del centro hospitalario durante sus casi tres décadas de vida.

"No sé que va a hacer aquellas personas que tienen gente ingresada en el hospital”

“Con lo bien que se comía allí. Y además a un precio asequible. Daban un buen servicio tanto a familiares de pacientes ingresados como a los trabajadores del hospital. Espero que se solucione pronto”, agrega Fernando en respuesta al tuit del centro en el que confirmaba el cierre del establecimiento .

La cafetería del Hospital de Torrecárdenas ha sido un refugio frente al dolor. Es imposible dejar de un lado el desconsuelo que produce tener a un familiar ingresado, pero si hay un momento en el que la dureza de estos momentos podía mitigarse mínimamente era acudiendo al único lugar de esparcimiento del complejo.

Y, para la mayoría, este rincón frente al tormento tenía cierta recompensa emocional. No era una vía de escape. Sin duda, no podía serlo porque al tomar de nuevo es ascensor y subir las escaleras para regresar a la aciaga planta de la muchos apenas se mueven durante semanas o meses, el suplicio se regenera.

Pero, sin duda, para aquellos que deben permanecer en el complejo hospitalario durante un tiempo prolongado, la cafetería sirve de consuelo.

“En ningún momento he tenido queja de mi trabajo. Los profesionales de la cafetería, salvo cuando comenzaron los impagos, estábamos muy a gusto. El ambiente era muy bueno entre nosotros y tratábamos de poner nuestro grano de arena para los clientes, pues sabíamos de la situación delicada en la que muchos se encontraban”, explica José Juan Torres, trabajador del establecimiento, quien agrega que incluso el trato de los socios de la cooperativa que gestionaba la cafetería era bueno, pero sigue sin entender de qué manera se gestionó un establecimiento “que era una mina de oro”.

El menú era sin duda aquello por lo que muchos acudían a la cafetería. A siete euros y medio, de buena calidad y cantidad, era apetecible a pesar del contexto en el que se encuentra. También era imprescindible el bocadillo de lomo y queso por 3,80 euros, así como la tortilla por 2,85.

¿Cuándo reabrirá la cafetería?

Pero que el cierre se haya producido de esta forma tan repentina no significa que la cafetería se haya ido para no volver. Simplemente, no regresará tal y como se conocía, pero regresará. Desde el Hospital Universitario Torrecárdenas se manifiesta que “en la mayor brevedad posible y cumpliendo con todos los trámites administrativos, se procederá a sacar la concesión el servicio”.

Eso sí, los trabajadores ya saben que difícilmente se contará con ellos. “En un principio nos dijeron, tras hablar empresa y hospital, que iban a hacer todo lo posible para respetar a los empleados fijos o meternos en mantenimiento.

Pero tras reunirnos con el abogado de la empresa nos comunicaron que el centro había cambiado de opinión, que sería difícil poder hacer algo en cuanto al futuro. Así que quien abra la cafetería meterá a la gente que quiera”, argumenta José Juan, uno de los trabajadores.

Desde el centro argumentan que desde que se conoció el cese de actividad, “desde el Hospital Universitario Torrecárdenas se están elaborando los trámites pertinentes para dar continuidad al servicio de comida y cenas de los profesionales cuya actividad lo requiera, al igual que los acompañantes de familiares que sea necesario. Servicios que se seguirán realizando”.