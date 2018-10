El camino de las estrellas

¿qué hacían Wonder Woman, Minnie Mouse, un grupo de vaqueros e indios, el protagonista de V de Vendetta y todo tipo de personajes variopintos ayer por las calles de la ciudad? La respuesta es clara pues una senda inequívoca servía para ellgar hasta ella. Se trata de la alfombra roja de 6,358 kilómetros que este jueves ha servido como nexo de unión entre la Plaza de la Catedral y el nuevo Centro Comercial Torrecárdenas de Bogaris. Un paseo de las estrellas por el que miles de almerienses anduvieron durante buena parte de la jornada en una particular peregrinación hacia las instalaciones comerciales.

El guante arrojado por los responsables de las grandes galerías de Torrecárdenas, que proponían que los almerienses se convirtiesen en estrellas de cine por un día, fue recogido por incontables vecinos de la capital y de otros puntos de la provincia. Muchos de ellos disfrazados, otros con su ropa de deporte y algunos empujando incluso el carrito de sus bebés, todos se agolpaban desde primera hora de la mañana en la Plaza de la Catedral para inscribirse y recoger el dorsal que les permitiría participar en esta singular prueba con un premio a la altura de las estrellas cinematográficas, un viaje a Hollywood.

Y es quelLos primeros 1.200 participantes en llegar a la meta y cumplir el reto de las 6 estrellas, una en cada punto kilométrico del recorrido, fueron obsequiados con un "regalo estrella" por parte de la organización. Todos los ciudadanos inscritos que recorrieron los 6,358 kilómetros de alfombra roja, y pasasen por los 6 puntos de control ubicados en cada kilómetro, entraban además en el sorteo de este codiciado viaje a Hollywood para dos personas.

Aunque la ilusión era compartida por todos, sólo uno podía ser el afortunado. Y así será el anónimo dorsal 912 el que disfrutará de este viaje hasta Los Ángeles, la misma ciudad en cuyos estudios han sido grabadas buenas parte de los obras del séptimo arte emuladas por los caminantes y 'runners' de la alfombra roja, ahora sí, más larga de la historia.

"Venimos con gorros de bruja porque no quedaban de vaqueros y bueno, es Halloween, así que pega, ¿no?", afirmaba un joven miembro de un grupo de trece amigos a Diario de Almería. Eran poco más de las diez y la gente ya hacía cola desde largo rato atrás dando una vuelta a la Plaza de la Catedral. Mientras, azafatas y azafatos de Congresur, ellas como indias y ellos como vaqueros, se disponían a recorrer con los participantes la alfombra roja y a animar a aquellos despistados que aún no sabían de esta cita lúdica para que se sumaran a ella.

"Voy de Wonder Woman porque es una heroína y pega en este día", contaba Lucía. A poca distancia de ella, Pedro, un "no muerto" muy vivo, indicaba que "así ya tengo disfraz para la próxima Noche en Negro. Dos por uno". Poco antes, pasaba por detrás de ellos un particular Marty McFly salido del Delorean de 'Regreso al futuro', decenas de pelucas de colores en las cabezas de hombres y mujeres, algún que otro chaval al mando de un monopatín y mucha, mucha ilusión por intentar hacerse con el esquivo premio.

Algunos a "fuego lento", otros con explosivas carreras, todos avanzando en pos de la meta. Eso sí, cualquier que piense que era posible hacer trampas debe saber que en cada punto de control era necesario hacer un alto en el camino para que los "jueces" pudieran tomar con su tablet la correspondiente imagen del dorsal de cada "estrella cinematográfica" y dejar constancia de su paso. Así que nada de "atajos" para hacer más llevadera la senda, para poder llevarse al menos el "regalo estrella" era necesario cumplir con las reglas establecidas por los organizadores.

Como anécdotas de la jornada quedan los fragmentos de la alfombra sustraídos por "impacientes" que decidieron llevarse parte de la misma a sus casas. Alguno de ellos inmortalizado incluso en uno de esos vídeos que tardan segundos en hacerse virales en WhatsApp y otras redes sociales. También el detalle de algún establecimiento del centro que decidió colocar su propia alfombra con destino final en la puerta del local. El ingenio, patrimonio de los almerienses.

Poco a poco, uno a uno o en grupos, los participantes llegaron así hasta el Centro Comercial Torrecárdela, donde tras la culminación de este recorrido dio comienzo una gran fiesta amenizada por un DJ, photocall, el cierre de la cápsula del tiempo, actuaciones escénicas, y como colofón final la resolución del ganador del sorteo del viaje a Hollywood para dos personas.