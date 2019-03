‘El jefe, la vecina, el duro y la chica’ animan a Almería a seguir creciendo en reciclaje

Con el lema ‘Todos reciclan’, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Servicios Municipales, ha presentado hoy una nueva campaña de sensibilización que incide en la labor municipal en favor del reciclaje de residuos y la necesaria colaboración y concienciación de la ciudadanía en este proceso.

“Reciclar más, mucho más, es uno de los ejes sobre el que venimos trabajando desde hace unos años desde el Ayuntamiento, con la premisa de seguir superando anualmente las cifras de reciclaje en la ciudad de Almería”, ha explicado el concejal de Servicios Municipales, Juan José Alonso, durante la presentación de esta campaña de comunicación que ha venido precedida de un video, difundido a través de las redes sociales, en el que cuatro “peculiares personajes de ficción” coincidían en una misma acción “todos reciclan, un compromiso común que les une como ciudadanos y vecinos de nuestra ciudad”

Juan José Alonso "Resulta que en Almería, seas quien seas, seas como seas, reciclamos. Y lo estamos demostrando cada día”

Alonso ha querido significar que el objetivo de esta campaña es el de aumentar la motivación y sensibilización de todo el mundo para que se sume a separar sus residuos, orgánico, envases, papel o vidrio, y comenzar el reciclaje de los mismos en casa. “Con esta campaña también hemos querido mostrar que en el fondo todos tenemos en la mente la imagen de las personas que sí reciclan y que, en muchos casos, podemos prejuzgar de quien no lo hace de acuerdo con un determinado perfil: el chico duro porque no tiene esa pinta; una ejecutiva o un jefe que no recicla porque no tiene tiempo, adolescentes, personas mayores... Pero resulta que en Almería, seas quien seas, seas como seas, reciclamos. Y lo estamos demostrando cada día con resultados”, ha explicado Alonso.

Datos Almería recicló 2.000 toneladas de cartón , experimentando este residuo un incremento del 13% respecto a 2017.

Una realidad que, según el concejal de Servicios Municipales, “avalan los datos, muy positivos, que se dan en la ciudad en torno al reciclaje”. En 2018, en la Planta de Clasificación y Compostaje se recibieron 98.700 toneladas de residuos. De esas toneladas, 75.000 correspondieron a residuos sólidos urbanos (RSU); 1.750 toneladas de envases, un 13,6 por ciento más que en 2017; 1.600 toneladas de vidrio, lo que supuso un incremento del 1% respecto al año anterior; y 2.000 toneladas de cartón, experimentando este residuo un incremento del 13% respecto a 2017.

Alonso ha reiterado el compromiso municipal en favor del reciclaje apoyado en campañas como la que se ha presentado y que sigue a la desarrollada el año pasado con la que el Ayuntamiento venía a romper la “leyenda urbana” de que “para qué reciclar, si luego lo mezclan todo”. Una acción que, para el edil popular, sirvió para poner sobre la mesa que “el reciclaje importa en esta ciudad, que Almería sí recicla bien los residuos que toda persona, cuidadosamente, separa en casa”.

En este sentido, ha referido el éxito de esa campaña, que tuvo en redes sociales “más de 200.000 reproducciones y que fue finalista a nivel nacional de los XIX premios ECOVIDRIO 2018 como mejor iniciativa digital, compitiendo con campañas para grandes empresas como, por ejemplo, la de Leroy Merlin”, ha recordado.

Juanjo Alonso ha especificado que “a lo largo de las próximas semanas vamos a lanzar a través de redes sociales una pieza de vídeo por cada uno de los personajes de la campaña, donde el mensaje general es que todos ellos “Claro que reciclan”. No importa tu profesión, ni cuál es tu pasión, la edad que tengas o el estilo que tengas, jóvenes, adultos, los más peques… porque sabemos que la ciudadanía sí recicla para hacer de Almería una ciudad cada día más limpia y generar entre todos espacios más confortables, sostenibles y habitables para todos”, ha dicho.