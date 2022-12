800.000 euros más, campañas y auditorías para mejorar la limpieza en Almería

Los presupuestos que el Ayuntamiento de la capital se dispone a aprobar el próximo martes contemplan un refuerzo en materia de limpieza, con una dotación económica que inyecta 800.000 euros más en los servicios implicados, campañas de concienciación y auditorías sobre el trabajo que realizan las empresas concesionarias.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) , Rafael Burgos, ha valorado las iniciativas incluidas en el pacto presupuestario suscrito entre PP y Cs para 2023, haciendo especial hincapié en la relativa a desarrollar acciones para solucionar el problema de "la suciedad que afecta a prácticamente cada barrio de la ciudad, aunque con más incidencia en unos que en otros".

En ese sentido, Burgos ha afirmado que, "gracias a Ciudadanos, en el presupuesto del próximo ejercicio se ha incluido el compromiso de realizar una completa campaña de concienciación sobre la limpieza, respeto a espacios públicos y protección del patrimonio, con exhaustivas campañas de información y sensibilización, así como el diseño para una posterior ejecución de una auditoría externa del servicio público del servicio de limpieza urbana y playas del término municipal de Almería.

“Esa auditoría externa al servicio de limpieza va a servir, en primer lugar, para detectar qué está fallando en dicho servicio, porque es evidente que algo no se está haciendo bien cuando, desde el Ayuntamiento, se ha incrementado considerablemente el dinero público que destinamos a mantener limpia nuestra ciudad, y sin embargo ese incremento del presupuesto no sólo no se está traduciendo en una mayor sensación de limpieza, sino que incluso, en determinados barrios, el problema de la suciedad es cada vez mayor”, ha explicado Rafa Burgos, añadiendo que “por otro lado, una vez detectados esos fallos con la auditoría que hemos propuesto, podremos implementar las soluciones pertinentes para corregirlos”.

Otro de los acuerdos incluidos en el presupuesto a propuesta de Ciudadanos de cara a combatir la imagen de una ciudad sucia es la ejecución del plan de choque contra los grafitis y pintadas vandálicas presentes en múltiples calles de Almería que la formación liberal ya llevó al Pleno recientemente en forma de moción, y que fue aprobada por unanimidad. “Ese plan de choque tiene que ponerse en marcha cuanto antes, porque la degradación visual de nuestros barrios, especialmente en el casco histórico, ha llegado a un punto insostenible, y desde el Ayuntamiento no se puede permanecer impasible ante esta problemática”, ha afirmado Burgos, recordando que este tipo de medidas ya se han implementado con éxito en muchas capitales de provincia de toda España.

“Nosotros estamos en política para ser útiles a los almerienses, y lo hacemos siendo una oposición responsable, poniendo sobre la mesa propuestas concretas centradas en hacer frente a los principales problemas de nuestra ciudad”, ha señalado Rafa Burgos.