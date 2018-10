Dos candidaturas, una anónima, para ser Capital Española de la Gastronomía

La fuerza y contundencia con la que Almería ha proyectado su candidatura a Capital Española de la Gastronomía de cara a 2019 ha frustrado el interés de otras ciudades que han dejado para más adelante sus aspiraciones de convertirse el próximo año en el epicentro culinario. La dirección de la marca anunció ayer que son dos las candidaturas, si bien de momento no ha trascendido la identidad de la localidad que se medirá al proyecto almeriense en la reunión del jurado del 17 de octubre a las doce del mediodía. Es más, es muy probable que ni se llegue a conocer si la ciudad rival si Almería 2019 se corona. Así lo explicó ayer a este diario Pedro Palacios, director de la Capital Española de la Gastronomía, al defender el anonimato de una de la candidatas. "No queremos que haya un derrotado como ocurrió el pasado año con Cuenca y se va a mantener en secreto", aseguró. Y, además, explicó que a lo largo del año han constatado el interés de determinadas ciudades por el certamen, pero finalmente no se ha materializado su candidatura al cierre de un plazo que se cerró en la madrugada de ayer y que se había iniciado con el envío de las invitaciones el 1 de julio.

" La fortaleza y proyección de Almería ha sido tan fuerte, con un desembarco en el Teatro Real con todas las administraciones y el ministro de Cultura entre otros apoyos, que el resto de aspirantes se han podido desanimar. Si vas a por todas como Almería desde un primer momento y lo haces en un Ferrari es muy normal que los demás hayan dado un paso atrás y no se presenten". Palacios pone en valor, más allá de la frenética actividad e impactos realizados por la candidatura almeriense, la unión de todas las instituciones y asegura que el acuerdo plenario del Ayuntamiento es obligado y no siempre se consigue. A partir de ahora y hasta el 17 de octubre se producirá el chequeo de toda la documentación presentada por las dos candidatas, análisis pormenorizado por parte de un Comité Técnico para ver si se han cumplido los requisitos. Mariano Palacín, presidente de la Capital Española de la Gastronomía, ha incidido en la misma línea sobre la baja concurrencia al galardón culinario nacional. "Una de las ciudades ha venido realizando una larga y continuada campaña de promoción que ha disuadido a otros municipios, según nos han confesado. Queda en lid tan sólo dos ciudades", valoró ayer.