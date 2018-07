La carreteras de la provincia acogen el mayor volumen de tráfico del año

Esta tarde empieza la Operación Tráfico 1º de Agosto. Es cuando gran parte de España se paraliza para empezar las merecidas vacaciones. Y es también la época del año de mayor movimiento de vehículos por todas las carreteras de la provincia y la red viaria española. Como destaca la Jefatura Provincial de Tráfico, se trata de la época del año "más importante en cuanto a movimientos de vehículos", aunque ya el pasado fin de semana, y también se prevé que el próximo, se note un incremento tanto por el retorno de los que ya han disfrutado de sus vacaciones, como por los que las inician en estas fechas. La Dirección General de Tráfico, en coordinación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, inician hoy un dispositivo de especial vigilancia para intentar agilizar el tráfico lo máximo posible y evitar grandes aglomeraciones, así como para aconsejar a los conductores y viajeros en cuestiones de seguridad vial. Cabe destacar que también coincide este periodo con el regreso de muchos de los magrebíes que viajaron a su país de origen en el norte de África y que al llegar al puerto de Almería vuelven en sus coches particulares a sus lugares de residencia, la mayoría de Francia, por lo que el incremento de vehículos será aún más notable.

Desde la DGT insisten en que el año pasado fueron víctimas de numerosos accidentes ciudadanos que procedían de la Operación Paso del Estrecho, la mayoría producidos por "falta de atención o somnolencia del conductor, exceso de velocidad, desplazamientos no reglamentarios o no respetar la distancia de seguridad". En este sentido, recomiendan a través de carteles en las carreteras el uso del cinturón de seguridad, que adelanten sólo si están seguros de que la vía está libre, que no abusen de la potencia de su vehículo y respeten las limitaciones de velocidad, que respeten la distancia de seguridad respecto al vehículo que les precede, que no viajen con fatiga ni somnolencia y que hagan descansos cada dos horas para evitar cualquier despiste que pueda ponerles en peligro.