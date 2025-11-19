El caso Mascarillas ya dejó señales de alarma: mordidas millonarias, empresas sin plantilla y presunto trato de favor

Mucho antes de las últimas detenciones y registros, el caso Mascarillas ya había dibujado en el sumario un mapa de relaciones y operaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) consideraba indiciarias de corrupción en la Diputación de Almería.

Los informes policiales de febrero de 2023 ya cifraban en 945.297,61 euros la supuesta mordida generada en torno al contrato de 2,03 millones adjudicado en abril de 2020 a Azor Corporate Ibérica, la empresa administrada por Kilian López, investigado asimismo en causas por tráfico de drogas, armas y blanqueo.

La UCO documentó que Azor Corporate transfirió casi dos millones de euros a la empresa china Ligroup China Co., encargada del suministro de mascarillas, guantes y monos. Días después, Ligroup envió 945.297,61 euros a Corpfam Global Investment, otra sociedad de López, bajo el concepto de “comisión”. Para los investigadores, ahí se encontraba la mordida.

El análisis policial situaba el nudo del negocio en Fines, donde la sede andaluza de Azor Corporate compartía dirección con Mármoles Azor, mercantil vinculada familiarmente al entonces diputado provincial Óscar Liria (PP). López, por su parte, era también administrador de Pulconal, adjudicataria de varias obras menores durante la etapa de Liria en Fomento.

Una trabajadora alertó de “trato de favor” y empresas sin plantilla

En su declaración ante la UCO, una trabajadora de Pulconal y Azor Corporate –incorporada en enero de 2020– aseguró que ninguna de las dos empresas tenía empleados, a pesar de que Pulconal recibía adjudicaciones de la Diputación que terminaba subcontratando íntegramente.

La testigo afirmó que percibía un “trato de favor” de Liria hacia Pulconal y que su jefe le indicó que todo lo relativo a la Diputación debía gestionarlo con el hermano del político, quien supuestamente se encargaba de subir facturas a la plataforma de contratación provincial.

La relación personal entre los investigados también aparecía mencionada: la tía de López era pareja de un tío de Liria.

Pagos fraccionados y dinero en efectivo

Los informes señalaban que López habría prometido a Liria una comisión de entre 200.000 y 400.000 euros, que habría ido entregando en metálico:

20.000 euros en un primer pago.

en un primer pago. 12.000 euros el 11 de octubre de 2020 .

el . Un sobre con hasta 4.000 euros destinado, según la UCO, al padre del exdiputado.

Durante el registro de su vivienda, la Guardia Civil localizó 26.250 euros escondidos en sobres, ropa y una chaqueta.

La versión del secretario accidental y del diputado de Presidencia

En aquellos mismos informes, el secretario accidental de la Diputación declaró que el presidente Javier A. García lo designó a él y al diputado de Presidencia, Fernando Giménez, para coordinar la compra de material sanitario. Giménez le remitió la documentación de Azor Corporate, pero el secretario exigió que no se contratase directamente a una empresa china, como inicialmente se había propuesto.

Cuando los retrasos empezaron a acumularse, descubrió que una de las sedes de Azor Corporate estaba en Fines y preguntó a Liria si conocía la empresa. El político negó vínculos y afirmó que el gerente residía en Barcelona.

El propio Fernando Giménez, investigado entonces, declaró ante la UCO que fue Liria quien le habló de Azor Corporate y que, posteriormente, la empresa china lo contactó porque “alguien” había facilitado su teléfono. Dijo creer que ese alguien fue Liria.