Seis proyectos industriales para Gádor sin posibilidad de salvar la cementera

Antonio Orta: “No vamos a dejar de luchar hasta que paremos el ERE”

Al término de la reunión de la mesa de trabajo en el Ministerio de Industria, el presidente del Comité de Empresa de la planta de Gádor, Antonio Orta, aseguró que mantienen el mismo objetivo desde el primer día a pesar de que se hayan identificado hasta seis opciones de futuro negocio: "No vamos a dejar de luchar hasta que paremos el ERE". A su juicio, es importante que desde la mesa de reindustrialización con el acuerdo de las administraciones públicas y la empresa se hayan buscando alternativas para que no se pierdan los puestos de trabajo, si bien entiende que es una opción paralela que nada tiene que ver con la negociación del expediente de regulación de empleo. Es más, los representantes del Comité de Empresa no entienden que Cemex no haya aceptado una batería de propuestas con las que podría hacer más viable su modelo de negocio en Almería. Cemex no ha dado su brazo a torcer y en la última reunión de ayer el sabor que dejó a los trabajadores era agridulce. “Si no es rentable no deberían descartar la posibilidad de venderla. La empresa no ha atendido nada de lo que hemos puesto sobre la mesa y nosotros tampoco vamos a aceptar nada que no sea evitar los despidos”. Antonio Orta argumenta que la plantilla ya consiguió un hito en el sector cuando frenó el ERE y seguirá luchando hasta el final.