La cementera en campaña con la visita de Teodoro García

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha trasladado el apoyo del PP a los trabajadores de Cemex, al tiempo que ha lamentado que ni la Junta de Andalucía ha hecho "el trabajo que debería hacer" ni el Gobierno de España ha estado "con la gente con la que debería estar, que es con los trabajadores que ven peligrar su empleo"."En un momento en que, debido a las incertidumbres que está planteando el señor Pedro Sánchez, el empleo y las perspectivas económicas se están viendo resentidas, empresas con gran tradición y de la que viven tantas familias necesitan apoyo y que no se les pongan las trabas que ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez", apostilló ayer en la visita.

El dirigente popular avanzó que mantendrá un encuentro con los trabajadores para trasladarles su apoyo "e intentar, en la medida de nuestras posibilidades, en todas las administraciones, apoyar para que esta empresa siga funcionando". García Egea ha señalado que el caso de Cemex es "un ejemplo de que el Gobierno no puede crear empleo, pero sí puede destruirlo" y de cómo "con el PSOE vuelve el cierre de empresas, la recesión" y que España no tenga "nada que decir en el panorama internacional y eso es objetivamente malo". Durante una visita a la localidad almeriense de Gádor, el secretario general del PP apostó por un Pacto Nacional del Agua, "que garantice que las empresas no tengan que estar pendientes de si hay o no disponibilidad de agua y podamos tener, como hasta ahora, blindado el trasvase Tajo-Segura". García Egea ha destacado que los agricultores y las empresas que transforman el "trabajo duro de la agricultura en riqueza para la tierra", "no pueden estar pendientes de si llueve o no o de si Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo Iglesias deciden si se puede o no trasvasar". Es necesario, ha añadido, "tener certidumbres y mirar al futuro" y el Partido Popular "es el único con el que el agua puede estar garantizada para todo el Levante".

En clave electoral, García Egea ha recordado que el PP no ha "participado nunca del desastre de la Junta de Andalucía", a diferencia de Ciudadanos, que "ha sido cómplice estos cuatro últimos años". Tras subrayar que el PP hará una "campaña en positivo, visitando a la gente que verdaderamente crea empleo y levanta esta tierra", el dirigente popular ha señalado que Susana Díaz y Pedro Sánchez "van en el mismo tándem", porque son los que quieren subir la cuota a los autónomos o el diésel a cooperativas y a empresas. "Por tanto, son Susana Díaz y Pedro Sánchez son los responsables de que las empresas de Almería y toda la cornisa mediterránea no puedan tener las mejores herramientas para poder hacer frente y competir con el resto de España y con el resto de Europa", enfatizó. "Almería no puede seguir siendo una isla para la Junta de Andalucía, Almería no puede seguir marginada permanentemente de los programas de ayuda de la Junta. Y las empresas de Almería, que intentan llevar el nombre de Andalucía por toda Europa, no pueden seguir teniendo en la Junta una piedra en el camino", señaló.