Un centenar de personas en las I Jornadas contra la Violencia de Género que organiza CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha organizado las ‘I Jornadas contra la Violencia de Género’ con motivo del 25N con un centenar de participantes, de forma presencial y on line, cuya inauguración ha corrido a cargo del delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rafael Pasamontes, quien ha ensalzado la importancia de acciones formativas como las que ha puesto en marcha la central sindical, que se encargan de “visibilizar la lucha contra la violencia de género desde todos los ámbitos”.

Las Jornadas han arrancado con la bienvenida de la vicepresidenta de CSIF Almería y secretaria de Igualdad, Aima Serrano, quien ha hecho un alegato contra la violencia hacia la mujer y una pequeña introducción para dar paso a la primera ponencia, ‘La violencia de género: dificultades jurídicas’ que ha impartido magistralmente el fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Almería, Antonio Gabriel Pérez Gallegos.

En este punto, Pérez ha insistido en la necesidad de especialización de todos los profesionales que intervienen en estos casos, desde un punto de vista jurídico, y ha matizado que “la clave principal es la sensibilidad y empatía de dichos profesionales” y ha recordado, entre otros aspectos, que “la violencia de género no solo se produce en el marco de una relación sentimental, sino que es ejercida en el entorno de la mujer”. Por último, el fiscal jefe ha incidido en la idea de que la evolución en materia de lucha contra esta violencia ha sido mucha, sin embargo, ha reconocido que “no se está produciendo a la velocidad deseada. En parte también me preocupa el movimiento negacionista que se está arraigando, porque negar esto significa normalizar este tipo de violencia, y ahí también hay que aunar esfuerzos”, ha concluido.

La segunda ponencia la ha llevado a cabo Jesús Augusto Soto, inspector y delegado de Participación Ciudadana y hasta mayo de 2020 jefe de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, quien se ha centrado en explicar las funciones de dicha unidad. También ha detallado, paso a paso, el proceso de denuncia de una víctima de violencia de género, siempre enfocándolo desde su propia experiencia laboral. “Tenemos una red asistencial muy amplia, muy probablemente sea mejorable, pero, en concreto, esta Unidad de la Policía, es la más dotada de personal de las comisarías”, ha puntualizado.

Por último, ha sido el turno de la asesora del Programa del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia, María Monteagut, que en una primera toma de contacto ha abarcado qué es y cómo funciona el IAM en Almería con la ponencia 'Los Recursos y Programas del IAM especializados en atención a víctimas de Violencia de Género'. Así la asesora ha indicado que este año en Almería han sido atendidas, por las diversas instituciones públicas, a más de 10.623 mujeres, víctimas de este tipo de violencia.

La clausura la ha desarrollado el presidente de CSIF Almería, Juan Fernández Cabezas, agradeciendo a los ponentes su “sabiduría y experiencia” en cada exposición y a los asistentes, presenciales y on line, por su activa participación durante cada exposición. “Creo que han sido unas primeras Jornadas fascinantes, enriquecedoras y necesarias y estoy convencido de que no serán las últimas porque el compromiso de CSIF es absoluto con la Igualdad, no solo laboral, sino también humana, que al fin y al cabo es de lo que trata esta lucha por la equidad, sin importar el género. Porque esta formación es un granito de arena más para seguir avanzando y formándonos y visibilizando una problemática que, lamentablemente, está tan arraigada en esta sociedad”, ha concluido Fernández Cabezas.

CSIF Almería, punto violeta

La vicepresidenta de CSIF Almería, en su intervención, ha aprovechado estas Jornadas para recordar que la sede de CSIF Almería es ‘Punto violeta’ contra la violencia machista, una iniciativa que pretende poner cerco al maltratador “y acercarnos a las mujeres víctimas, facilitando información y asesoramiento, además de la colaboración de nuestros delegados y delegadas sindicales en los centros de trabajo”.

Esta iniciativa va en línea con la propuesta que ya trasladó al Ministerio de Igualdad para crear la figura del delegado o delegada sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género para acompañar y asistir, tanto en el ámbito público como en la empresa privada, a las mujeres víctimas de violencia de género para que tengan una persona en la que apoyarse en su puesto de trabajo.