Agentes de la Policía Nacional y Local se emplearon a fondo en la noche del sábado para desmantelar una fiestas multitudinaria que se estaba celebrando en un pub de la capital, situado en la calle Poeta Álvarez de Sotomayor de Nueva Andalucía, por incumplir las medidas de prevención de la COVID-19 como superar el aforo reducido permitido sin la distancia de seguridad. En la última noche previa al nuevo horario, a partir de mañana los negocios de hostelería y restauración tendrán que cerrar antes de las 20:00 horas tanto en el distrito sanitario Almería como en el de Poniente, fueron sancionadas más de ochenta personas, la mayoría sin mascarilla y en numerosos grupos tanto en el exterior del local como en la pista de baile.

Según han detallado desde la Comisaría de Almería, la infracción cometida por el establecimiento es grave, por lo que una vez ratificada por las autoridades autonómicas se enfrentarían a una multa de entre 3.001 y 60.000 euros. Además de incumplir la normativa de medidas de prevención del coronavirus, incluyendo la de superar el aforo permitido, los agentes de la Policía Nacional levantaron varias actas por tenencia y consumo de drogas.

El Ayuntamiento de Almería ha confirmado la intervención este periódico y fuentes policiales relatan que no es la primera vez que tienen que intervenir en este establecimiento por incumplimiento de las restricciones, por lo que el expediente disciplinario nuevamente incoado tendrá que valorar la reincidencia a la hora de determinar la sanción. Hace tan solo unas semanas, a escasos metros de este pub en la avenida de Blas Infante, la Policía Local desalojó otro establecimiento y levantó acta de denuncia contra 51 personas que se encontraban en su interior por consumir en la barra, no guardar la distancia de seguridad y no tener mascarilla.