La clave está en el agente naranja

La clave de bóveda del próximo Parlamento andaluz es Ciudadanos: el agente naranja, su marca y su triunvirato Juan Marín-Albert Rivera-Inés Arrimadas. Adelante Andalucía también podría tener la llave del Gobierno, pero Teresa Rodríguez, en el primer día de esta larga precampaña, ya ha declarado que el PSOE no cuente con ellos "para lavarse la cara". Es decir, que o ganan o a la oposición. Otros cuatro años, al final de los cuales Teresa Rodríguez se quejará de que no ha conseguido nada.

Hablemos con la base a los sondeos, que son aproximaciones, no predicciones. Según éstos, el PSOE de Susana Díaz ganará las próximas elecciones, pero necesitará a un segundo partido para gobernar. Tal como le ha salido la actual legislatura, los socialistas buscarán otra vez a Cs, que esta vez exigirá entrar en el Gobierno de la Junta. Si fuese así, se repetiría el mismo esquema, pero con un Gobierno de coalición. La otra gran incógnita del 2-D es el segundo puesto, que se disputan PP y Ciudadanos, no es un asunto menor, pero lo primordial no es eso, sino la alianza en el Gobierno. Por eso, sigamos.

El PP de Juanma Moreno aspira a sumar 55 de los 109 escaños con los suyos y los de Ciudadanos; si fuese de este modo, podría acabar con el largo mandato andaluz del PSOE, para que gobernase una coalición de derechas presidido por quien hubiese obtenido más apoyos, o él o Juan Marín.

Ciudadanos no ha explicado qué haría en tales circunstancias, y es posible que esta situación generase serias discrepancias entre el partido en Madrid y en Andalucía, pero adelanto algo: a Albert Rivera le sería muy difícil no apoyar un Gobierno de alternancia política.

Ahora bien, los sondeos, y repito que son catas del estado de ánimo y no predicciones, indican que no se dará la suma de PP y Ciudadanos. Los dos partidos de izquierdas suman hoy 67 escaños en el Parlamento; para que se diese la mayoría de derechas, el crecimiento de Ciudadanos se debería hacer casi en exclusiva a costa del PSOE. No parece que eso vaya a ocurrir, pero tampoco es imposible al cien por cien.