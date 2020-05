Una parte de Almería ha salido este sábado 23 de mayo a la calle motorizada y con banderas de España en ristre, para apoyar la convocatoria realizada por Vox en todas las ciudades españolas, a modo de protesta contra la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, así como por la prolongación de un estado de alarma que, según las palabras de la diputada nacional por Almería, Rocío de Meer, "es un estado de excepción encubierto".

Cláxones resonando por las calles en las que se ha desarrollado la peculiar manifestación, muchas enseñas nacionales y consignas contra el gobierno han protagonizado una marcha que, aunque de momento sin cifras de participación, ha dejado muy satisfechos a los dirigentes provinciales de Vox, entre los que se encontraban la propia Rocío de Meer, Juan Francisco Rojas, Rodrigo Alonso y Juan José Bonilla, entre otros.

"Esto tiene unos responsables, unas políticas concretas que son las que nos han traído hasta aquí y son las que el pueblo español no está dispuesto a soportar durante más tiempo"

"Estamos viendo el pueblo español en la calle, estamos viendo un movimiento que ha sido espontáneo a lo largo de muchas semanas y que se está concretando en la manifestación convocada por nuestra partido, que no supone ningún riesgo para la salud y en la que se está viendo toda esa rabia contenida contra un gobierno que pensamos que ha sido absolutamente negligente", ha señalado De Meer, quien añadía que "es un virus que ciertamente ha afectado a todos los países del mundo, pero España está siendo uno de los países con el récord de muertos por habitante, y esto tiene unos responsables, unas políticas concretas que son las que nos han traído hasta aquí y son las que el pueblo español no está dispuesto a soportar durante más tiempo".

Cuestionada sobre el número de participantes en la convocatoria, De Meer se mostró "muy contenta, creemos que ha tenido muy buena acogida y hemos visto que en ciudades como Madrid o Sevilla se ha colapsado; ver Almería llena de banderas españolas y de todo esto que no habíamos podido decir hasta ahora es una muy buena señal, quitándonos las mordazas aunque sea con mascarilla, creo que es una buena señal".

La diputada nacional de Vox defiende, como su partido, que "estamos ante un gobierno que no ha permitido la disensión, no ha permitido que fuera en contra de su relato, un gobierno que se ha dedicado a subvencionar a los medios para que su relato fuera el que calara en los habitantes de este país", añadiendo que "estamos viendo a miles de personas que no están dispuestas a aceptarlo, con las redes sociales están abriendo los ojos, se están quitando la venda y viendo que esto no es normal. Es un estado de alarma, que al fin y al cabo es un estado de excepción encubierto no está permitido prohibir la libertad de manifestarse pacíficamente y con seguridad".