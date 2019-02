El colegio Virgen de la Chanca, sin luz casi todos los días por los enganches

La Chanca necesita una limpieza profunda de enganches ilegales. No son solo los vecinos que pagan religiosamente sus recibos quienes sufren las consecuencias. El Colegio Virgen de la Chanca padece cortes de luz desde que comenzara el curso. Y no es algo puntual, según fuentes consultadas por Diario de Almería, estos se repiten al menos tres veces por semana. Sin embargo, ayer el apagón del suministro se produjo durante toda la jornada, desde las nueve de la mañana hasta que los alumnos abandonaron las clases.

Esto dificulta por completo el aprendizaje de los alumnos de Infantil y Primaria, no solo por la dificultad que entraña para la visión, sino para aquellas clases que están relacionadas con la utilización de la corriente, como puede ser informática. Pero también al profesorado, pues no si no se puede hacer uso de ordenadores, tampoco de Internet o de una simple impresora.

Es más, los cortes se alargan incluso durante la tarde, momento en el que los servicios de limpieza acceden al colegio. El problema es que en numerosas ocasiones, estos se ven obligados a utilizar incluso una linterna, pues la luz también se va por la tarde.

El colegio ha enviado ya 15 escritos a Endesa, pero afirma que no ha recibido respuesta contundente alguna y el colegio se ve abocado a pasar otro mes más en unas condiciones en las que, casi con toda seguridad, un colegio de otro barrio no estaría.

La Policía Nacional y Endesa vienen luchando contra los enganches ilegales del barrio de Pescadería-La Chanca durante los últimos años, llegando incluso a realizar redadas en las que han localizado plantaciones de marihuana, siendo este uno de los motivos principales para llevar a cabo estas conexiones ilegales a la luz. El problema es que los quitan y vuelven a conectarse.