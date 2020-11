El PSOE de Almería denuncia que las colonias de gatos se quedan sin partida presupuestaria

La concejala socialista Amparo Ramírez ha denunciado lo que considera un nuevo engaño del equipo de gobierno del Partido Popular hacia las protectoras y a los amantes de los animales, al destinar los fondos consignados en el Presupuesto Municipal de este año para la puesta en marcha del sistema de control sanitario de las colonias de gatos que existen en la ciudad, conocido como 'método CER' (Captura, Esterilización y Retorno), a sufragar un convenio con la Universidad de Almería.

A su juicio, "no existe voluntad política para implantarlo y prueba de ello es que mientras ya existe en otras ciudades, como Málaga donde disponen de él desde el año 2014, y en distintos municipios de Almería, aquí se sigue dilatando su ejecución, con la excusa de que no se puede poner en marcha hasta que no se apruebe la ordenanza municipal de mascotas, que lleva tramitándose años".

"Ante el retraso en la tramitación de la ordenanza ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que articule transitoriamente alguna fórmula para proteger estas colonias de gatos, como ampliar el contrato de servicios que hay con los veterinarios del Zoosanitario Municipal, realizar un convenio a tal efecto o formalizar un contrato menor con alguna empresa que pudiera hacerse cargo de ello", ha apuntado.

Paradoja COVID

La concejala del PSOE ha puesto de relieve los problemas que la falta de una ordenanza clara sobre este asunto acarrea, no sólo por lo que representa tener estas colonias de gatos sin control sanitario, a expensas de la buena voluntad de las personas que voluntariamente y de su propio bolsillo las mantienen, sino por la ausencia de una normativa que las ampare legalmente para hacerlo.

"Se ha producido la paradoja de que durante el confinamiento estas personas estuvieron autorizadas por el Gobierno de España a salir de sus domicilios a alimentar los gatos y que, sin embargo, acabado este periodo de tiempo, vuelven a correr el riesgo de ser sancionadas por su Ayuntamiento, ya que todo sigue igual porque el PP no ha movido un dedo para que se termine de tramitar la ordenanza de animales domésticos", ha apuntado, al tiempo que ha reclamado "que se arbitre alguna solución inmediata" mientras ésta no se apruebe.

Dinero sobrante

Amparo Ramírez ha querido recordar que en febrero de 2019 se logró consensuar el proyecto de Ordenanza de Tenencia de Animales con todos los grupos políticos, a pesar de que el equipo de gobierno del PP se negó a incluir el método CER. "Con la configuración de la nueva Corporación Local, y tras un informe de la Junta de Andalucía que instaba a su aplicación, el alcalde reconsideró su postura y aceptó incluirlo, por lo que en marzo de 2020 se desistió del primer proyecto de Ordenanza de Mascotas y se inició su tramitación de nuevo para incorporar el método CER", ha indicado.

En junio, el Ayuntamiento realizó una consulta pública sobre el asunto y desde julio el expediente está pendiente de un informe de los Servicios de Gestión Presupuestaria y Económica del Consistorio. "A fecha de hoy y a la vista de que se ha paralizado por la lentitud en la aprobación de algo que ya estaba consensuado, ha sucedido que llegamos a final de este año y el dinero destinado al método CER se ha destinado a un convenio con la Universidad, al no poder gastarlo en lo que estaba previsto, mientras las colonias de gatos siguen creciendo sin control", ha señalado la concejala del PSOE.

Según Ramírez, "no hay ningún problema en que se convenie lo que sea preciso con la Universidad, pero lo que no podemos entender es que se haga a costa de seguir engañando a los almerienses y a las protectoras de animales, y a costa de dejar estas colonias de gatos sin control sanitario, ocasionando problemas a los vecinos".

"Por eso, desde el PSOE exigimos al alcalde de Almería que actúe con responsabilidad y que permita que estos animales, que viven en todos los barrios de la ciudad, convenientemente esterilizados, puedan ser atendidos por estas personas para que contribuyan al control sanitario de plagas de una forma natural, como ya ocurre en otras muchas ciudades y municipios de nuestro entorno", ha añadido finalmente.