Los comerciantes de plaza Pavía exigen el parking del proyecto de la pasarela

Comerciantes de la plaza de Pavía, cofundadores de la plataforma vecinal #Salvemoselpuente, han acordado en asamblea iniciar las acciones precisas para exigir al equipo de gobierno que dirige Ramón Fernández Pacheco (PP) el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras cuatro años de reivindicaciones, en lo concerniente a la adecuación del puente sobre la avenida del Mar y los espacios públicos aledaños para convertir el “solar-basurero” de la calle Socorro en aparcamiento provisional.

La acción del colectivo, que reunirá nuevamente a los integrantes de la plataforma #Salvemoselpuente, se centrará en conseguir que el solar abandonado, situado bajo la pasarela peatonal, sea adecuado de forma transitoria como aparcamiento, “primero porque no es normal que se contemplase como actuación paralela al arreglo del puente en el proyecto que todos votamos y que ahora se deje de lado. En segundo lugar, porque podemos aceptar que nos hagan votar un determinado proyecto para luego hacer lo que les venga en gana, siempre que no sea una chapuza con prisas porque les sobrepasa el calendario electoral, pero lo que no vamos a tolerar es que la modificación del proyecto sea en detrimento de los propios vecinos y del comercio de la zona, ya que al eliminar todo el aparcamiento en calle Hernández, la única opción que nos queda es que los solares municipales sean habilitados como estacionamientos mientras deciden qué hacer en ellos. De lo contrario lo único que fomentan es la aparición de estercoleros”, afirma Valentín Rojas, portavoz del colectivo de comerciantes.

Malestar Escogieron una idea y creen que ahora el Ayuntamiento hace “lo que le viene en gana”

El arreglo que el Ayuntamiento de Almería lleva a cabo en la pasarela que une el barrio de Pescadería-La Chanca con la plaza de Pavía es el resultado de la movilización llevada a cabo por la Plataforma #Salvemoselpuente, generada en 2014 al conocerse los planes del equipo de gobierno municipal (PP), que pasaban por su eliminación.

Después de tres mociones aprobadas por unanimidad el movimiento vecinal consiguió la aprobación de un proyecto que fue, incluso, sometido a votación entre vecinos. Elegido finalmente un diseño que “difiere en gran medida del que se ejecuta”.