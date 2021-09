“Las compras por Internet son más difíciles de resolver”

El 20% de las quejas que gestionamos tienen su origen en gestiones a través de Internet y estas compras son más difíciles de resolver”, José Antonio Díaz Roda, presidente de la Unión de Consumidores de Almería (UCA), es muy claro en este aspecto. “A veces nos encontramos con dificultades sobre todo las compras que están fuera de España o la UE”, explica, agregando que “cuando existe un domicilio fiscal en el que Consumo pueda mandar un certificado con acuse de recibo facilita la labor, pero nos hemos encontrado con que se compran online cosas y no hay un domicilio físico a la hora de realizar la reclamación. El tema se complica, habría que meterse en un procedimiento judicial”.

Díaz Roda pone algunos ejemplos: “Hay casos en los que se han comprado coches con internet pero luego este tenía desperfectos ocultos. O imagina que compras una cocina, cierra la tienda y desaparece. Has dado una cantidad y resulta que ya no está la cocina. Cuando no hay una ubicación física, todo es más complicado”.

Dicho esto, pueda parecer que la organización de consumo se posicione, pero Díaz Roda lo descarta completamente: “Nosotros no estamos en contra de la compra por Internet a pesar de todo esto. El comercio tradicional tiene que adaptarse. El consumidor quiere ver más cantidad, más oferta, en menos tiempo posible, y si tiene opción, hacerlo desde su casa. Encima te dan opciones de devolución, te compras 4 vestidos, te los pruebas y luego devuelves dos. Y entiendo que eso hay gente a la que por su modo de vida le viene perfecto. Eso sí, estamos hablando siempre con plataformas con respaldo, no con empresas que estén ubicadas en China, por ejemplo”.

Desde UCA explican que en las quejas sobre compras por internet está muy presente el tema de las devoluciones. “Rara vez compras algo que no te llega, donde estaríamos hablando de una estafa. Eso no suele ser habitual. Lo que ocurre es que muchas veces no se ajusta a tus expectativas. Las características técnicas no se ajustan a lo que pone en la publicidad y la gente quiere devolverlo. Ahí es donde te encuentras con problemas. Unas veces no te admiten la devolución, otras se te pasan los 14 días que marca la Ley”, señala Díaz Roda, quien explica las dificultades que a veces pueden generar los productos comprados fuera de España o la Unión Europea: “Si viene de Colombia o de Shanghái, pues tiene otras condiciones distintas. En realidad estas supeditado a la buena voluntad del vendedor. Lógicamente si compras en una plataforma de garantía como puede ser Amazon, no suele haber demasiados problemas cuando no llega un producto o no se ajusta a lo demandado. Incluso poniendo pegas el fabricante, Amazon ha devuelto el dinero”.

De la misma forma, avisa sobre el riesgo de comprar viajes en páginas poco fiables: “Contratar viajes a través de internet tiene sus riesgos. Hay una serie de plataformas que no es que sean piratas pero no ofrecen absolutas garantías, son intermediarios que intentan cobrar una comisión y a veces no te dan toda la información. Ha habido casos de venta de billetes de vuelos que han sido cancelados”.

Cuidado con las comisiones bancarias

Aunque las reclamaciones con respecto a los servicios financieros se han venido reduciendo, también sigue siendo un segmento importante del trabajo de UCA. Por ejemplo, en 2020, las quejas fueron 73. Los créditos (excepto hipotecas y créditos de vivienda) fueron los más comunes, seguidos de cuentas y servicios de pago, el ahorro o los seguros de vida de vivienda y propiedad y seguros relacionados con enfermedades o accidentes.

Pero, de forma clara, ¿a qué se deben las quejas relacionadas con los bancos en Almería? A las comisiones. La respuesta es muy sencilla. ”La banca antes era más laxa en cuanto al cobro de comisiones y mantenimiento. Ahora les ha reducido el negocio bancario y el 40% de los beneficios tienen que ver con las comisiones. Nosotros recomendados que si la tarjeta o la cuenta no se usa o se usa muy poco, lo mejor es cancelarla. Si este año debes 80 euros y al año siguiente 120 puedes correr el riesgo de que te reclamen esa cantidad. Posiblemente no sea mediante vía judicial, pero sí te pueden incluir en un fichero de morosidad con el inconveniente que eso tiene consigo a la hora de realizar nuevo contrato”, explica José Antonio Díaz Roda, presidente de la Unión de Consumidores de Almería (UCA).

Hay algunos inconvenientes generados entre clientes y bancos que con el tiempo se han ido resolviendo: “Las clausulas suelo, los prestamos hipotecarios y demás está muy regulado. Ya hubo un boom en su momento, se colapsaron los juzgados en base a estas demandas pero la mayoría de todo esto está resuelto”, analiza el presidente de UCA.

También llama la atención el número de quejas derivadas de las tarjetas revolving. “Llevas toda la vida pagando y sigues debiendo los 3.000 euros. Has pagado la moto cuatro veces, por ejemplo. Las comisiones son muy altas. Con estas tarjetas, compras un artículo pero pagas cuotas muy bajas pero casi todo va en intereses. No vas amortizando el capital. Se llama usura, existe un porcentaje máximo de comisiones que se pueden pagar. Pero ya ha habido una sentencia del Tribunal de la UE con la que se está intentando adaptar la regulación. Aun así, no se aplica con carácter retroactivo. Hay grupos de presión muy importantes en este caso. Pero estamos hablando de una mala praxis profesional”. Estas cuentas de crédito son un tipo especial de cuentas en el que los clientes disponen de una línea de microcréditos para realizar los pagos que consideren oportunos hasta la cantidad que tienen autorizada, que generalmente se encuentra en el rango de los 300 euros a los 12 000 euros. Tras realizar los pagos, la cantidad se devuelve de forma fraccionada en múltiples cuotas que pueden establecerse como un porcentaje del capital adeudado o bien como una cuantía fija mensual. De este modo, el número de cuotas se puede ir incrementando a medida que se dispone del dinero. A medida que se repaga el capital prestado este vuelve a estar disponible para ser gastado, y en la práctica se «renueva» el crédito.