“La concienciación social es prioritaria y que se visibilice que la agresión conlleva un castigo”

“Lo que no se denuncia no ocurre: ante una agresión verbal, habla”

El sindicato CSIF ha repartido en los hospitales y centros de salud de la provincia más de 3.500 carpetas informativas en la campaña contra las agresiones bajo el lema “Ante una agresión verbal, HABLA”. El responsable del sector Sanidad de CSIF en Almería, Antonio Moreno, explica que quieren trasladar a los profesionales que “lo que no se denuncia no ocurre, por tanto, no se aplican las medidas oportunas que minimicen estas situaciones tan sumamente violentas y desagradables”. Desde SATSE piden una respuesta contundente contra la violencia en el ámbito sanitario y recuerdan que “los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir los pacientes no son responsabilidad del profesional que en ocasiones es la primera víctima de las deficiencias del sistema que intenta subsanar”.