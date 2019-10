El acto de conciliación por el despido de la exdirectora del PITA se salda sin acuerdo y con la ausencia de Ciudadanos

El acto de conciliación previsto este miércoles tras la demanda por despido de la exdirectora del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) Trinidad Cabeo contra la entidad, el presidente del consejo de administración, Emilio Ortiz, y el partido Ciudadanos se ha saldado sin acuerdo y con la ausencia de representantes del partido de Albert Rivera, que no ha comparecido bajo ningún tipo de representación.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que durante el trámite desarrollado en el centro de mediación, arbitraje y conciliación (CMAC) de Almería, las partes demandas han rechazado "cualquier tipo de acuerdo" ante la demanda efectuada por la exdirectora, quien fue despedida tras dos años en el cargo para ser relevada por el exdiputado nacional de Cs Diego Clemente el pasado 19 de septiembre. Al acto han asistido tanto la representación de Cabeo como una letrada del PITA y un representante del también delegado territorial de Economía en Almería. En base a la ley reguladora de la jurisdicción social, la demandante cuenta con 20 días para formalizar su denuncia y solicitar la celebración de una vista, en la que pedirá que se declare nulo su despido y sea readmitida en el puesto.

La demanda de despido también solicita una reclamación de cantidad y una indemnización por daños y perjuicios ante una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al entender que bajo el despido subyace "una clara motivación política" ante las "fuertes presiones" ejercidas desde la Junta de Andalucía por Cs para entregar el puesto al exdiputado nacional Diego Clemente, lo que supone un cese laboral "totalmente discriminatorio".

La ex responsable del parque tecnológico ha solicitado mediante su demanda la reincorporación a su puesto de trabajo al entender que no puede ser cesada, ya que su plaza no se correspondería con la de un cargo público, sino que, en todo caso, debería ser despedida en virtud de un contrato de alta dirección que la unía a la mercantil PITA SA. La parte demandante sostiene el carácter "indefinido" y "a tiempo completo" del puesto del que fue cesada, por lo que recibió una indemnización de poco más de 22.000 euros.

La representación de Cabeo ahonda en la ausencia de motivos objetivos para el cese del puesto ante los reiterados "reconocimientos" públicos a su labor al frente de la dirección del parque, tanto por el consejo de administración como por otras empresas e instituciones. Cabe recordar que Cabeo fue confirmada en su puesto por los miembros del consejo de administración públicamente durante una rueda de prensa dos meses antes del cese. Así y fundamentalmente ante una presunta vulneración del artículo 14 de la Constitución al subsistir "motivos de ideología política", la exdirectora ha reclamado se restituida en su puesto de trabajo y adicionalmente contar con una indemnización ante los eventuales "daños morales" sufridos y el "deterioro ocasionado a su imagen pública y social", entre otros aspectos. Ante este asunto, desde Cs afirmaron no tener "nada que decir". "Nos remitimos a que es una empresa privada, por lo tanto, Ciudadanos no tiene nada que manifestar como partido en este asunto", indicaron desde la formación pese a que la denuncia se dirigió contra el propio partido.