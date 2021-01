“Están en casa y no se pueden esconder, no pueden hacer ejercicio que es lo que suelen hacer para compensar la ingesta de alimentos”. “También se descompensan los trastornos de hiperactividad , han dejado muchas actividades extraescolares”, ha apuntado Martínez de Salazar que ha añadido que “con trastorno o sin trastorno los niños y adolescentes están faltos de actividades placenteras”.

Más profesionales sanitarios y docentes en las consultas

Aislamiento de amigos y seres queridos, enfermedad, miedo al contagio, pérdida de empleo e inestabilidad económica, son entre otros, algunos de los factores que están provocando que la salud mental se vea afectada de manera grave intensificando en más de un 30% las consultas psicológicas siendo los casos de ansiedad el motivo más frecuente en la población adulta. Así lo ha corroborado la psicóloga Melina Costa, del Centro Médico Bayyana de la capital almeriense, quien ha detallado que en ese incremento hay un gran porcentaje de profesionales sanitarios y de educación, especialmente en este último caso de aquellos que desempeñan su labor docente en institutos. Otro de los nuevos perfiles de pacientes que han recurrido a las consultas de los profesionales de la psicología son aquellas personas con familiares de alto riesgo frente a la COVID-19, así como pacientes que han pasado la enfermedad y que han sufrido un ingreso hospitalario, y aquellos que han tenido ya el virus y piensan que aun son transmisores del mismo. “Hay un empeoramiento de los trastornos en general porque además los pacientes no pueden llevar a cabo las pautas que les damos debido a la actual situación”. No obstante, y tal y como ha destacado la doctora Costa, “hay que intentar aplicar una serie de criterios como por ejemplo intentar mantener las rutinas en la medida de lo posible, porque esto nos da control”. “Sobre todo hay que intentar no ir tres pasos por delante y esperar a que las cosas vayan viniendo”, “y por supuesto siempre que lo necesiten acudir a un profesional. Nosotros contamos con consultas presenciales y sesiones telemáticas para todos aquellos pacientes que no quieran exponerse al virus”.