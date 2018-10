El conductor responde si no hay actividad cinegética

La responsabilidad cuando se producen accidentes de tráfico por atropellos de las especies cinegéticas es una cuestión no exenta de debate cuyo régimen ha ido modificándose durante la última década hasta ser casi por completo competencia del que está al volante del vehículo siniestrado. Si se trata de una especie cinegética, el responsable del accidente es el conductor, siempre que no haya actividad en ese momento como en las doce horas posteriores a la finalización, en cuyo caso debe responder ante los daños la persona titular del coto de caza.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 2014 hace una salvedad al responsabilizar al titular de la vía en la que se produzca el accidente por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos. De hecho, hay fallos recientes como uno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que condenó a la Consejería de Fomento y Vivienda a abonar 48.531 euros a la familia de un hombre que perdió la vida en mayo de 2012 en accidente de tráfico en una arteria de titularidad autonómica en las inmediaciones de Darro (Granada) al irrumpir un jabalí en la vía. El alto tribunal andaluz le da la razón a la familia al entender que la señalización en el tramo era "manifiestamente insuficiente" para advertir al conductor sobre la necesidad de intensificar la precaución ante la posible existencia de animales en la calzada.

Cuando el animal implicado es de granja, es decir, una especie ganadera la responsabilidad es de la persona titular del animal, conforme a lo dispuesto en el artículo 1905 del Código Civil "el poseedor de un animal o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe". Por el simple hecho de que un animal doméstico esté suelto en la carretera, su dueño puede ser sancionado con una multa de hasta 91 euros por infracción leve (artículo 67 de la Ley Seguridad Vial). La Guardia Civil recuerda que el Reglamento General de Circulación prohíbe en su art. 127.2 "dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía o en sus inmediaciones, siempre que exista la posibilidad de que éstos puedan invadir la vía".

Pero volviendo a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 2014, en su artículo 25 se recoge que el conductor del vehículo tiene preferencia de paso, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes: en las cañadas señalizadas; cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista paso para éstos; cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada. La misma legislación dispone que "en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas. No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes.