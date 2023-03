Casi 2.000 almerienses con condenas de cárcel acusados de delitos contra la seguridad vial

Los delitos contra la seguridad vial sientan cada año en el banquillo de los acusados a más de un centenar de almerienses por infracciones de las normas de tráfico y circulación como exceso de velocidad y conducción temeraria, el consumo de alcohol y drogas al volante o no someterse a las pruebas, causar un accidente y darse a la fuga, conducir con el permiso retirado o cualquier otra acción que pueda generar un serio riesgo para el resto de usuarios como, por ejemplo, retirar o dañar deliberadamente una señal, así como los homicidios imprudentes con vehículos a motor. El Ministerio de Justicia contabiliza en una estadística que ha facilitado en exclusiva a este periódico un total de 1.987 sentencias firmes con penas de prisión para conductores almerienses para el periodo comprendido entre 2009 y 2022, una media anual de 152 condenas que oscilan entre los registros máximos alcanzados en 2009 (178) y 2011 (177) y los mínimos de 2014 (110) y especialmente en el primer ejercicio de la pandemia (109).

En la mayoría de los casos, si la condena es inferior a los dos años, el acusado no tiene antecedentes o no es reincidente en el delito, los jueces no llegan a dictar penas privativas de libertad y los infractores no pisan ninguna cárcel. La reparación del daño causado pasaría entonces por la sanción económica y la participación del condenado en talleres y programas de reeducación conductual, así como tareas de utilidad pública como los trabajos en beneficio de la comunidad. Cada año son más de 30.000 los conductores en España a los que la justicia impone fórmulas alternativas al ingreso en la cárcel como los talleres de Sensibilización en Seguridad Vial (TASEVAL) y el Programa de Intervención Psicoeducativa en Seguridad Vial (PROSEVAL).

En el primer informe integral sobre seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario elaborado a principios de 2020 cifraba en 1.159 las personas que permanecían en prisión, un 2,3% de la población penitenciaria, con este tipo de delito como principal y 4.542 las que formaba parte de un historial más amplio de vulneraciones del Código Penal. En ese momento, según el estudio del Ministerio del Interior, eran 22 los almerienses que cumplían condena entre rejas, los mismos que presentaban comunidades como Cantabria y Navarra, a los que habría que añadir algún caso más de homicidios imprudentes que no figuran en esa estadística.

En la actualidad son cuatro personas las que están cumpliendo sentencia en la prisión provincial de El Acebuche por delincuencia vial. El director de la cárcel, Miguel Ángel de la Cruz, constata el aumento de la población penitenciaria por los delitos graves relacionados con la circulación. La mayoría de los internos de los últimos años en Almería han sido privados de libertad por conducir reiteradamente sin puntos ni documentación obligatoria. Y también hay presos que han protagonizado accidentes por conducción temeraria que se han saldado con heridos graves o incluso fallecidos. El Ministerio de Justicia no ha podido detallar a este periódico cuántos de los 1.987 conductores con penas de cárcel han estado efectivamente en prisión, si bien la evolución de la estadística evidencia que hace quince años eran más que en el periodo más reciente.

Una proporción creciente ha acabado en los tribunales porque con la reforma del Código Penal se tipificó como delito las tasas elevadas de alcoholemia (superior al 0,60 mg/l) y policonsumos de estupefacientes con penas de 3 a 6 meses de cárcel, de 6 a 12 meses de multa, de 31 a 90 días de trabajos sociales y retirada del permiso por puntos de 1 a 4 años. Para los delitos por exceso de velocidad, no someterse a las pruebas de alcohol, circular con el permiso retirado o sin haberlo obtenido o en los que suponen daños para la infraestructura, el juez puede rebajar en un grado la pena de prisión atendiendo al riesgo causado o las circunstancias. Si a consecuencia de la conducción temeraria, las lesiones ocasionadas a otros usuarios fueran asimismo constitutivas de delito, se impondrá el de pena más grave y siempre la superior. En estos casos de temeridad contrastada se aplicará el tiempo máximo de retirada del permiso de conducir.

La reincidencia también es un factor determinante. Un informe del Ministerio del Interior del periodo 2013-2019 detallaba que había en Almería un total de 1.566 conductores que habían sido multados en dos ocasiones, 294 en tres, 63 en cuatro, 17 en cinco, 3 en seis y una persona había sido denunciada ocho veces por la Guardia Civil. Según indica el Ministerio de Justicia a este periódico, entre los años 2009 y 2023 se han dictado 27.482 sentencias firmes por delito contra la seguridad vial con pena de prisión en la comunidad autónoma andaluza, una media anual de 2.107 condenas. El ejercicio con más penas de cárcel por delitos contra la seguridad vial en Andalucía fue 2009 con 3.887, seguido por los 3.711 de 2010 y 2.391 de 2011. A partir de ahí se produce una reducción considerable por la que llegó a caer a 1.232 en 2020 y 1.462 en 2017.

A 31 de diciembre de 2009 la población penitenciaria de nuestro país era de 65.548 personas y los que habían sido condenados por delitos contra la seguridad vial como delito principal no llegaban ni a mil. Diez años más tarde, a principios de 2020, había 50.129 internos en las cárceles, de los que 4.542 tienen algún delito relacionado con el tráfico (más del 9% del total) y dentro de ese segmento creciente se contabilizaban 1.159 presos que han sido condenados por delitos contra la seguridad vial como principal infracción. A los que se suman los 26 casos de homicidio imprudente con vehículo a motor, englobados en otra tipología penal, la del homicidio y sus formas.