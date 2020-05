Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Vanuatu, Islas Fiji, Dubai o Islas Salomón son solamente algunos ejemplos de la larga lista de lugares paradisíacos en los que ha estado la almeriense María Fernández Cortés en los últimos años. Viajera empedernida, la joven de 31 años de edad ha tenido que dejar aparcada su pasión por viajar debido a la pandemia de coronavirus, ya que desde hace más de dos meses se encuentra pasando la cuarentena en Gualtieri, municipio de Italia, país en el que reside desde 2018 y del que es natural Maicol Tedeschi, su novio y compañero de viajes.

Un año en Nueva Zelanda fue el comienzo de todo Antes de volver a Italia, donde ya había estado como Erasmus, María estuvo un año en Nueva Zelanda. "Todo empezó con el visado para trabajar allí. También se lo dieron a mi novio y decidimos invertir el dinero que ganábamos en viajar. Es lo mejor", admite la joven, que también creó un blog sobre viajes que por el momento tiene "en pausa": onelifetravelling. "Estábamos ganando muchos seguidores y conseguíamos colaboraciones con empresas de buceo, de alquiler de furgonetas... Tenemos que retomarlo, aunque para actualizarla tendríamos que poner mil fotos que nos hemos hecho este último año en nuestros viajes", informa la nijareña.

"Cualquiera que me conozca sabe que una de mis grandes pasiones es viajar, lo he hecho mucho estos últimos años. Si a eso unimos que vivo en el norte de Italia, con el aeropuerto a media hora de casa y conexión a todos los lugares de Europa a un precio barato y razonable, el no poder planificar ninguna escapada está siendo muy difícil. Por suerte, la última vez que viajé fue en enero, visitando Eslovenia y Bucarest. Pero el gusanillo de viajar está siempre, así que ojalá que termine pronto todo esto para coger de nuevo un avión y seguir conociendo el mundo", afirma la social media manager nijareña, que ahora se encuentra en una situación similar al ERTE, que en tierras italianas se denomina Cassa Integrazione.

Desde el pasado 8 de marzo, a Fernández no le ha quedado otra que cambiar la cola de los embarques hacia destinos soñados por la de un supermercado en cuarentena en Reggio Emilia, justo al lado de la región donde se concentró el foco de contagios en el país transalpino. "Suelo ser muy positiva, aunque es verdad que hay días en los que dices que no puedes más, pero hay que mirar hacia adelante. Siempre busco alguna manera de entretenerme para pasar los días. Estoy haciendo muchas cosas que en mi rutina antes del confinamiento no tenía tiempo. Mi día a día incluye ejercicio, lectura, algún que otro curso de formación para continuar mejorando mi CV, sin olvidar la actividad estrella de estar en casa: hacer pan. ¡Y me sale muy bueno!", admite la almeriense, que espera impaciente el momento en el que pueda volver a subirse a un avión para seguir disfrutando de experiencias.

"Tengo muchos destinos en mente para cuando se pueda volar, pero el primero será Almería"

Desde hace poco más de una semana, en su localidad ya pueden salir a caminar a la calle y muchas personas han regresado a sus trabajos, pero los bares no estarán abiertos hasta el mes que viene. "Han dicho que abrirán el 1 de junio, pero habrá que verlo. Maicol tiene un local de copas y yo estaba trabajando ahora con él. Así que estamos a a espera", comenta María, que lo que sí tiene muy claro es que "el primer lugar al que viajaré cuando se pueda será a Almería para ver a mi familia y amigos. Los echo de menos, pero también el mar, el olor a sal, mi Cabo de Gata, salir a tomar unas tapas con mi gente, horas de sol infinitas, atardeceres de ensueño, unas migas en días de lluvia y el pescaíto fresco. Es una suerte ser de Almería. Después ya vendrán otros destinos que están en mente".

Mientras llega el día en el que el tráfico aéreo vuelva a recuperarse de forma segura y María pueda retornar a su ciudad natal, se conforma con poder escaparse al mar más cercano, "aunque ello suponga dos horas y media de coche". Durante la cuarentena, en la que ha estado intentando siempre transmitir positividad a sus familiares vía móvil, las decenas de postales de diferentes países que tiene le han hecho recordar grandes momentos como los tres días que pasó en medio del océano, buceando en la Gran Barrera de Coral, o cuando daba de comer a los canguros. "De todo se sale y, como dicen por ahí, lo que no mata hace más fuerte. Pensemos en todas las cosas que echamos de menos en estos días, valoremos lo importante, seamos conscientes de cuántas cosas no son necesarias y, cuando pase todo esto, actuemos teniendo en cuenta todo lo anterior, así aprovecharemos más cada momento", finaliza esta ferviente viajera que marca Almería como destino prioritario en cuanto pueda.