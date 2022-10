Los conflictos con el Obispado de Almería se enquistan en el tiempo

Para revivir una situación similar a lo sucedido con el cese de Adolfo González Montes, el obispo emérito de Almería, habría que remontarse hasta el inicio de la década de los 50, cuando José María Bueno, obispo de Vitoria, fue despojado de su cargo.

Según fuentes cercanas a todo el proceso, un grupo de sacerdotes comenzó a enviar quejas e informes Roma y al Nuncio con un fin y objetivo, el de acabar con el ‘gobierno’ González Montes. Entre las protestas, algunas relacionadas contra el seminario, comportamientos y temas económicos.

Finalmente, ya con Antonio Gómez Cantero como obispo coadjutor, el seminario fue cerrado de forma fulminante, se realizó una auditoría y comenzó el movimiento de sacerdotes de un municipio a otro.

Fue en enero de 2021 cuando el Papa Francisco nombraba a Antonio Gómez Cantero como obispo coadjutor de la provincia de Almería. Procedía de Teruel. Su primera medida, al menos la de mayor calado, fue hacerse cargo de las cuentas de la diócesis. Y es que la situación económica del obispado se agravó durante la pandemia.

Todas estas vicisitudes dieron lugar a un entramado de bandos enfrentados, aquellos que destaban de parte de Aldolfo González y los que se posicionaron junto a Gómez Cantero.

La situación estalló cuando la Conferencia Episcopal citó a los dos obispos. Allí se les entregó una carta a ambos, en ella, el Vaticano anunciaba el despido de Adolfo González Montes.

Fue entonces cuando la brecha se hizo grande y los detractores del nuevo obispo comenzaron a hacerse notar. Surgieron colectivos como la Plataforma Católicos Almerienses por la Verdad y hubo serios enfrentamientos, con amenazas judiciales de por medio, como la que se planteó a raíz del desmantelamiento de la Fundación Pía de Almería.

El caso es que en junio de 2022 salían a la luz las cuentas del obispado a raíz de la auditoría encargada con la nueva dirección. Según explicaba el Obispado de Almería en su página web, la auditoría estuvo centrada en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2021, durante el periodo de mandato del anterior obispo Adolfo González Montes y la principal conclusión que se extraía era que la Diócesis de Almería tenía a 31 de diciembre de 2021 una caja por importe de 0,9 millones de euros, así como una deuda total por importe de 28,6 millones de euros, de la cual 23,9 millones se corresponde con deuda directa (18 millones de euros) e indirecta (5,9 millones de euros) con entidades financieras y el resto (4,7 millones de euros) con otros pasivos financieros.

La auditoría fue publicada tiempo después de que la Plataforma Católicos Almerienses por la Verdad realizara un duro comunicado. Desde el colectivo sostenían que “la auditora habla de bienes que son susceptibles de poder ser enajenados para hacer frente a la deuda. Coincide el criterio de la auditora con lo que estaba previsto en el anterior gobierno diocesano”. En este sentido, argumenta que “el criterio era vender bienes que se adquirieron para este fin o bienes que no son esenciales”. Y se preguntan, “¿Por qué no se han vendido propiedades prescindibles que estaban ya vendidas –prácticamente- con el anterior obispo y que no son esenciales?”.

La plataforma se hacía varias preguntas: “¿Es el orgullo herido de Omella? ¿Es el orgullo herido de Gómez Cantero? ¿Es el orgullo de no reconocer que cuando se llega a una diócesis no se puede entrar como una “apisonadora” sin conocer a nadie salvo a los mismos que traman contra el gobierno legítimo y honesto? ¿Por qué se actúa tan antievangélicamente para resaltar el “yo” y quedar bien por encima de todo? ¿Por qué no se retracta de afirmaciones que hizo y que la auditoria ha reflejado que son mentiras?”.

Semanas después, nuevo frente. El de la Fundación Pía. A inicios de julio, Diario de Almería hizo público que el obispado de Almería decidió que la ‘Fundación Pía Autonóma Sociocultural Tienda Asilo de Almería’ volviera completamente a sus manos.

Lo hizo a través a manos del Obispado de Decreto 25/2022 (22 de junio). En él se declaraba la nulidad de las últimas acciones realizadas por el Consejo de Administración y se procedía a la derogación de la última modificación de sus estatutos.

La respuesta no se hizo esperar. Un administrador de la fundación se querelló contra Gómez Cantero “por delitos de estafa y coacción”. Con la querella tratan de demostrar que la derogación del Consejo de Administración es inviable. Basan su criterio en el artículo 9 de los Estatutos de la Fundación, que dispone que “la duración de la Fundación es indefinida y solo podrá disolverse por carecer de medios para realizar sus fines, previo acuerdo de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y en caso de disolución el activo resultante se destinará al Obispado de Almería...”.

La demanda incluye que “lo que realmente subyace en las actuaciones reseñadas, por parte del Obispo de Almería, Sr. Gómez Cantero, es una maniobra, tendente a impedir las acciones de la Fundación, que pedían al Obispado el pago de las obligaciones pecuniarias de éste con la dicha Fundación; que, como se ha dejado dicho son cuantiosas”.

El obispado, que entró en lo mediático con este asunto, expuso que “desde el año 2020 están caducados los cargos del Patronato o Consejo de Administración que se cubren por designación, ya que la duración de los mismos es de 4 años, y los últimos fueron nombrados en el año 2016”.

La última de las quejas contra el nuevo obispo se produjo a finales del pasado mes de agosto. Procede de la ‘Plataforma Católicos Almerienses por la Verdad’. Piden esclarecer una serie de cuestiones, como “por qué se cerró el seminario sin dar explicaciones a los católicos, ni a la propia comunidad; por qué el nuevo obispo y su equipo de gobierno han dado por zanjada la acusación contra el propio clero, sin esclarecer la veracidad; por qué presentó un resumen interesado de una auditoria que supuestamente tenía datos ‘sensibles’ y no podían ser publicados...”.