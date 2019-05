La Junta trabaja "a marcha forzada" para desbloquear proyectos empresariales por un valor de 6.000 millones

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado que es necesario “descentralizar la toma de decisiones en conjunto de Andalucía”, apuntando que está formada por ocho provincias que tiene que contar con el “protagonismo que deben tener”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras reunirse con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, recalcando que “Almería va a dejar de ser la gran olvidada”, siendo “motor económico” de la comunidad por la importancia que tiene en la “creación de riqueza y oportunidades”.

Sostiene que el Ejecutivo andaluz pretende que los empresarios que han tenido proyectos y se han encontrado con el “muro de la Junta”, vean que con el nuevo gobierno tienen una nueva oportunidad de recuperarlos y generar “muchísimos empleos en el conjunto de Andalucía”.

“Aquí hay proyectos paralizados que supondrían 92.000 empleos directos, por valor de 6.000 millones de euros. La Junta hasta ahora no decía ni sí, ni no. No contestaba, lo que hacía que los empresarios se aburrieran y se fuesen a otra comunidad, a otro país, a invertir”, ha afirmado.

Ha defendido que el nuevo ejecutivo está trabajando a “marchas forzadas” para recuperar estos proyectos.