Habrá consulta ciudadana del uso de la antigua estación, pero no ahora

Los almerienses podrán expresar su opinión acerca del futuro uso de la antigua estación del ferrocarril, si es mejor un contenedor cultural, si es adecuado mantener la actividad ferroviario o hasta si podría convertirse en una superficie comercial. Alternativas, acertadas o no, que tendrán que esperar, porque el Plenario ha aceptado la consulta popular propuesta por Ciudadanos al respecto, si bien este referéndum ha sido pospuesto a otro momento, más en el futuro. Como pronto, “a medio plazo”.

Y es que el debate plenario en el Ayuntamiento de Almería sobre la moción de Cs, con dos puntos en su parte dispositiva, ha estado cargada de “matices” y, aunque ha sido aprobada por unanimidad de los grupos políticos, y no exenta de críticas sobre la motivación última de la formación que representa en el Consistorio Miguel Cazorla.

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Partido Popular, Ana Martínez Labella, ha considerado que, en la actualidad, “no se dan los condicionantes” para que el Ayuntamiento, a través de la App Almería Participa o cualquier otro instrumento, realice esta consulta popular, ya que el Ayuntamiento de Almería no es titular aún del edificio, por lo que estima que los “esfuerzos” municipales deben concentrarse en la cesión del inmueble, que, como recordó la edil del PP, ha venido siendo solicitada en “innumerables ocasiones” por el alcalde a través de cartas –en la última de mayo, se adjuntaba propuesta de uso como contenedor cultural–,y “cuando el ministro Ábalos pisó por primera vez Almería”, este mes de marzo, Fernández-Pacheco ha solicitado al titular de la cartera de Transportes “sentarse” para abordar la cesión de la antigua estación del ferrocarril, según la información trasladada por la concejal a la Corporación durante el transcurso del Pleno.

La consulta popular no sería, completó su intervención Martínez Labella, “legal”, ya que al no ser el edificio propiedad municipal, iría en contra de los Estatutos de Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía. Recordó, además, que aún queda pendiente la tercera fase de rehabilitación.

¿Por qué entonces todos los grupos han respaldado la moción naranja? Cazorla, justo antes de que se iniciara el turno de debate, tuvo el acierto de introducir in voce una adenda para realizar esta consulta popular sobre los usos de la estación cuando ésta sea de titularidad municipal.

Con esta matización previa, el portavoz de Ciudadanos pudo salvar su iniciativa, pero no protegerla de críticas por parte del Grupo Socialista. El PSOE estima que, a través de la consulta ciudadanía, los representantes públicos “eluden la responsabilidad de gestión” y no ven la “noble intencionalidad” de la propuesta que le encuentra el concejal no adscrito, “sino que, enarbolando la bandera de la participación”, Cs está buscando el "protagonismo", en opinión del PSOE, que no posee al estar al margen de los escenarios de toma de decisiones. Aún así, los concejales de Adriana Valverde dieron su voto a favor a esta parte de la moción, y también a la declaración de BIC.

Bien de Interés Cultural

Como incidió Cazorla en el Salón Noble virtual –la sesión fue de nuevo telemática–, el expediente se incoó hace más de 35 años. No ha sido culminado aún porque se entiende que sigue reservándose la actividad ferroviaria, aunque está cesó en el año 2000 y, a efectos prácticos y en su totalidad en 2005. El Plenario ha aprobado por unanimidad instar las administraciones competentes a “agilizar” la conclusión del expediente.