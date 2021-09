La tasa de contagios de Almería en la última semana es el doble que la media de Andalucía

Viernes 24 de septiembre. Una nueva semana va a llegando a su fin pero la curva de contagios por COVID-19 en Almería no termina de bajar. Hoy la Consejería de Salud y Familias ha notificado 66 nuevos casos positivos, la tercera cifra más alta de la jornada en Andalucía, solo superada por los 124 casos de Málaga y los 151 de Sevilla.

Almería sigue siendo la provincia andaluza más afectada por el coronavirus en el último mes. Su tasa de incidencia es la más alta de la comunidad, con mucha diferencia. En las últimas dos semanas se han diagnosticado 97,8 casos por cada 100.000 personas, una cifra que está muy por encima de las otras siete provincias: Huelva 76,0, Sevilla 69,8, Málaga 69,3, Granada 54,6, Cádiz 42,7, Córdoba 38,6 y Jaén 32,9.

Pero se se observa lo ocurrido en un plazo más corto, en la última semana, los datos tampoco son alentadores. Almería tiene una tasa de incidencia en 7 días que duplica a la media andaluza. Por ser más concretos, en Almería se han diagnosticado en la última semana 46,8 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto andaluz tan solo 24,8.

Todas estas cifras evidencian que a la provincia le está costando más dejar atrás la quinta ola de la pandemia. Los contagios no terminan de bajar como sí lo han hecho en otras zonas de Andalucía. ¿Las causas? Los expertos de la Junta no han dado por el momento explicaciones, pero el porcentaje de vacunación es muy similar al de otras provincias, así que no parece que ahí esté el motivo.

Los tres distritos, entre los más afectados

De los 66 nuevos casos, 31 han sido en el Distrito de Almería, 28 en el del Poniente y siete en el del Levante-Almanzora. Parece que la tendencia en el Poniente es a la baja mientras que en la zona norte de la provincia va subiendo.

Actualmente los tres distritos sanitarios de la provincia están entre los que tienen más tasa de contagios acumulados en las últimas dos semanas. El Poniente sigue siendo la zona de Andalucía con peores datos, con 112,4 casos por cada 100.000 personas. Además, ahora el Distrito de Almería ya es el segundo con mayor incidencia, con 96,4, mientras que el Levante-Almanzora va escalando posiciones y se ha colocado como el octavo distrito con más contagios, con 75,1 por cada 100.000 habitantes.

La buena noticia es que ha vuelto a bajar el número de personas que están hospitalizadas por culpa de la COVID. Actualmente hay 38 ingresados (dos menos que ayer), de los que 16 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (uno menos que el jueves).

Además, por segundo día seguido no hay que lamentar fallecidos en la provincia. En total han muerto 923 personas con COVID-19 desde que comenzó la pandemia.

Por último, hay que señalar que se han dado 238 nuevas altas de personas que estaban contagiadas y ya han superado la infección. El 95,9% de los 69.765 casos diagnosticados ya constan como curados.