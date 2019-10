Sin contestar ninguna de las 14 alegaciones por la Plaza Vieja sin ficus

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha lamentado en rueda de prensa que el equipo de Gobierno del PP no haya contestado, desde 2018, ninguna de las 14 alegaciones presentadas ante la modificación puntual nº 64 del PGOU de cara a rehabilitación de la Plaza Vieja. Así, Cazorla ha reiterado la postura de la formación liberal, donde "estamos totalmente en contra de quitar los ficus de nuestra Plaza Vieja, ya que apostamos por conservar la 'U' que conforman actualmente los árboles de la plaza, quedando la fachada principal despejada, tal y como está ahora".

En cuanto al posible traslado del Monumento de Los Coloraos, conocido popularmente como 'Pingurucho', el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio almeriense ha reiterado su apuesta por una consulta ciudadana. "Creemos que son los almerienses los que deben de tener la última palabra, y además estamos convencidos de que no hay que temer a la democracia, y mucho menos a fomentar la participación ciudadana", ha afirmado Cazorla recordando que "este equipo de Gobierno no cree en esa participación de nuestros vecinos, no sólo porque rechace esta consulta, sino porque no hay más que ver cómo está el movimiento participativo en Almería, así como el reglamento de participación ciudadana, que tras dos años trabajándolo con asociaciones y barrios, no se ha llevado jamás a Pleno".