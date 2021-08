Almería recupera al fin datos similares previos a los de la quinta ola

La pandemia se relaja en la provincia de Almería. Lo hace por varios motivos, pero entre ellos, las vacunas. Más de un millón de dosis han sido aplicadas en la provincia y más del 70% de la población ya ha recibido la pauta completa. No es la inmunidad de grupo, pues ahora se dice que hasta el 90% no se alcanzará.

El caso es que la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía notificó este martes 97 nuevos casos, lo que supone sumar tres días consecutivos con cifras por debajo del centenar de contagios, algo que no sucedía desde los cinco primeros días de julio. Hace, prácticamente, dos meses, cuando la quinta ola todavía no era una realidad. Fue precisamente en esa época cuando la escalada de casos comenzaba a hacer mella todo lo que se había avanzado con anterioridad.

La tasa de incidencia de la provincia de Almería continúa cayendo. Si el lunes era de 221,6 casos por cada 100.000 habitantes, este miércoles, los nuevos datos la sitúan en 219,9. Muy lejos de los 700 que casi se alcanzaron hace en torno a un mes.

Pero hay que tener paciencia. El número de almerienses que en la actualidad padecen la enfermedad es de 4.800. Muchos. Aunque también es cierto que el ritmo desciende rápidamente. Del lunes al martes se han recuperado un total de 327 personas, una de las cifras más altas de las últimas semanas.

Ayer, la provincia de Almería bajaba de la tasa de incidencia de los 250 contagios por cada 100.000 habitantes, algo que no sucedía desde hace mes y medio. Eso significa que la provincia ya no se encuentra dentro del denominado 'riesgo extremo' por contagios y plantea un horizonte, a corto plazo, no tan negativo como el que se ha registrado durante los últimos meses.

El objetivo no es otro que el de alcanzar la nueva normalidad. Y eso se conseguiría con menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 15 días.

Pero antes de ello habrá que pasar por riesgo bajo (entre 25 y 50) riesgo medio (entre 50 y 150) y superar el riesgo alto en el que la provincia está en la actualidad (de 150 a 250).

pesar de que los casos de esta quinta ola han sido prolíficos, estos no han ido de la mano de la mortalidad. Y suerte, porque en este último arreón del virus los casos se han vuelto a colar hasta en las residencias. Pero la mayor resistencia de los sistemas inmunitarios frente a los ataques del virus han hecho que no hubiera un equilibrio existente entre decesos y positivos.

Almería capital, ¿y la feria?

También ha superado este riesgo extremo Almería capital, que tiene una casa de incidencia de 233,0 casos por cada 100 habitantes. Aunque este tema es delicado. La Feria de Almería nos ha demostrado que los almerienses la han cogido con ganas y las aglomeraciones en el Recinto Ferial han existido, así como en muchas de las atracciones. ASí que queda por ver si el número de contagios aumentará durante los próximos días. En un par de semanas se conocerá el resultado.

Datos provinciales

El número de casos totales de contagiados por coronavirus que ha registrado la provincia de Almería es de 67.905. La cifra positiva es que un total de 62.206 almerienses han superado la enfermedad.

Los municipios con mayores tasas de incidencia de la provincia son: Abla (560,9), Ohanes (716,8), Turrillas (1.612,9), Velefique (434,8), Armuña de Almanzora (1.000,0), Urrácal (1.142,9) y Bayárcal (961,5).