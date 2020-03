Quiosqueros: “Vivimos una doble pandemia, no vendemos ni cromos”

Aun en estado de alarma, hay ciertos colectivos que se ven obligados a estar en la calle en pleno estado de alarma. El derecho a la información de los ciudadanos hace que medios de comunicación desarrollen su trabajo y, por ende, también deben abrir los quioscos, por ejemplo.

Pero esta es una historia distinta a lo que está sucediendo con establecimientos como los de alimentación, abarrotados día tras día y con unas ganancias que superan a las que venían registrando. Muchos almerienses y el resto de la población en general entraron en un estado de histeria que les han llevado a vaciar supermercados enteros a pesar de las indicaciones tanto del gobierno como de las propias firmas insistiendo en que la entrega de alimentos y productos de primera necesidad está garantizada.

En otro lado de la moneda se sitúan aquellos que realizan su trabajo pero sus ventas caen hasta el punto de que pueden llegar a tener pérdidas y, además, están expuestos al contagio del coronavirus: los quiosqueros.

“En realidad nuestro sector está pasando una doble pandemia, porque estamos expuestos para ser contagiados y aunque estemos abiertos, las ventas están siendo muy escasas hasta el punto de llegar a tener pérdidas”, explica Juan Miguel, que trabaja en el quiosco situado entre calle Santiago y Blas Infante. “Estamos muy expuestos, he puesto una mesa como referencia para que la gente no se acerque pero hay veces en las que no se respeta y se debe llamar la atención”, subraya.

“No puedo dar mensajes optimistas porque es imposible. Los primeros días si se vendió algo, pero a partir del martes apenas estamos recibiendo clientes”, agrega Juan Miguel. “Tengo suscripciones de periódicos que no se han venido a recoger y no sabemos qué va a suceder con ellos. Aquí las tengo, sigo a la espera, aunque ya no creo que vengan a por ellos”, apostilla.

Antonia Olivares trabaja en el quiosco Olivares, en el barrio de Oliveros. Su situación no dista en nada de la de Juan Miguel. “No vendemos ni cromos”, explica. “Nosotros estamos autorizados a abrir, pero no estamos vendiendo prácticamente nada y si hay alguna ayuda yo no pillaria nada. Si dicen que no salga la gente, ¿a quién le vendemos?. En esta época van a ser gastos, no beneficios”.

“Todo lo que sobra... la distribuidora machaca, machaca, machaca, han traído hoy dos albaranes de casi 200 euros en pasatiempos ¿Cómo vamos a facturar si no vendemos? Si lo poco que se vende son los periódicos y cada vez menos. Los primeros días sí se vendieron pero desde entonces se ha ido reduciendo”, argumenta Antonia.

Y es que en un mundo donde la tecnología comienza a gobernar, los quioscos siguen resistiendo los fuertes envites de Internet y las redes sociales, la prensa sigue plantada en los quioscos de todo el mundo intentando aportar rigurosidad a la desinformación que surge en la red de redes. Todavía siguen habiendo miles de personas que se acercan diariamente para comprar su periódico o revistas y los más pequeños compran cromos para rellenar álbumos de fútbol, o están aquellos que prefieren una colección de libros o de cd’s físicos. Esto dífícilmente se puede ir perdiendo.