El obligado encierro en los domicilios por la COVID-19 parece no haber mermado las ganas de ver la cuenta bancaria rebosante de cifras en positivo de la noche al día. El deseo de ser rico, o al menos de tapar los agujeros en rojo, se ha palpado de nuevo en las calles de Almería capital y provincia, donde han reabierto las administraciones de lotería. Una primera jornada con la que el sector empieza su particular desescalada con esta fase en la que se adelantan la Primitiva y el Euromillón.

Tras un letargo de dos meses, con ventanillas cerradas y Ertes practicados, (los sorteos fueron suspendidos el 15 de marzo), en esta semana del 18 al 24 de mayo, los loteros recuperan la Primitiva y el Euromillones, mientras que los de la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva se reiniciarán del 25 al 31 de mayo. La siguiente fase de desescalada la protagoniza la Lotería Nacional (el 11 de junio), que no está dispuesta a perder los sorteos no celebrados durante todo este tiempo. “Se celebrará el sorteo correspondiente a ese día y al del 19 de marzo, mientras que el 13 de junio se hará el sorteo del 21 de marzo, y así, de forma paulatina iremos recuperando”, explica Paqui Moreno, de la Administración de Lotería Las Gemelas, en El Parador (Roquetas de Mar), a uno de sus clientes con número suscrito.

Durante el confinamiento Los premios sin cobrar debido al estado de alarma siguen vigentes y se recuperan los sorteos sin celebrar de la Lotería Nacional

La adaptación del local a las medidas de protección sanitarias no han sido complicadas. Las Gemelas, como el resto de las administraciones, cuenta con un cristal blindado por lo que la colocación de pantallas no ha sido necesaria, si bien se han tomado otras precauciones como la limitación de aforo, la señalización de la distancia de seguridad entre los clientes y han desaparecido de las administraciones los expendedores de boletos, las máquinas de autocomprobación de premios e incluso los bolígrafos. La idea es que, en la medida de lo posible, los boletos lleguen rellenados desde casa.

“Si a un cliente le hace falta, le damos el bolígrafo. Lo tenemos guardado en el interior y lo limpiamos con alcohol antes y después de su uso”, explica Jesús Ibánez, de la Administración La Trece. Situada en la calle José Artés de Arcos de la capital, la adaptación realizada es algo mayor. Al igual que otros locales con más de una ventanilla, La Trece ha cerrado una de las tres con las que cuenta para facilitar la distancia prevención de dos metros, habiendo colocado, para este primer día, un separador provisional a la espera de recibir un mueble a medida que contribuye a la distribución del flujo de la clientela que, en este primer día de jornada, ya hacía cola incluso antes de abrir. “He pasado una noche de nervios, no somos producto de primera necesidad y no sabía cuál iba a ser la respuesta”. Ya la tiene clara: el coronavirus no ha hecho desaparecer el fuerte deseo de ser rico. Suerte.