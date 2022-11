Los robos a los cortijos de La Cañada llegan al Defensor del Pueblo Andaluz

La oleada de robos a sus viviendas que sufren desde este verano las cortijadas existentes en La Cañada, donde residen unas 1.600 familias, ha sido puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz con la finalidad de que intervenga en este conflicto, dado que el Ayuntamiento de Almería excluye de su Plan Municipal de Alumbrado de Caminos Rurales a dos de las cuatro cortijadas afectadas al no ser los caminos de titularidad pública.

Mientras que continúan los asaltos a sus casas y las patrullas ciudadanas de vigilancia, un particular ya ha formalizado denuncia a la Defensoría exponiendo la situación que sufren, especialmente desde el pasado verano, y cómo la ausencia de luz en los caminos es un útil aliado para los delincuentes.

La Oficina de Jesús Maeztu ya ha respondido al particular. Le indica que ha pedido informes y que la responsabilidad del alumbrado es del Ayuntamiento de Almería, siendo la decisión de los vecinos remitir otro escrito como asociación y que cada uno de los residentes de las cortijadas afectadas emita denuncias a título particular al Defensor del Pueblo, según ha avanzado la portavoz de Llano de Molina, núcleo excluido del Plan de Alumbrado junto a Cortijo Córdoba.

Lo confirmaba la propia alcaldesa, María Vázquez, en un reunión con los representantes vecinales celebrada este mes, de cuya mesa se levantaba la portavoz de Llano de La Molina. “Nos dijo que no hay alumbrado porque no son caminos públicos, por lo que ya no pintaba nada allí”, comenta Isabel X, quien insiste, ante la petición de Urbanismo de que cedan estas calles de comunicación al Consistorio para poder dotarlas del servicio de alumbrado, que las mismas “no figuran” en las escrituras de propiedad, así como que ya fueron asfaltadas años atrás por el Ayuntamiento por lo que, desde entonces, “son de dominio público”, entiende el colectivo vecinal, cuyos representantes también han acudido en busca del amparo de la Diputación Provincial de Almería.

Trasladan, además, que han percibido relajo este mes en la presencia policial, por lo que mantienen activa la patrulla ciudadana que vigila los caminos desde que cae la noche.