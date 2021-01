La curva epidemiológica de la tercera ola de la COVID-19 sigue creciendo en Almería y el informe de este miércoles de la Consejería de Salud y Familias recoge un nuevo incremento de la incidencia acumulada en la provincia que ya alcanza los 904 casos por cada cien mil habitantes. La Consejería de Salud y Familias ha notificado 577 positivos que elevan la cifra de confirmados por encima de los 29.200 desde el inicio de la pandemia y también informa de tres nuevas defunciones, localizadas en la capital, Arboleas y Vícar. La cuesta de enero del coronavirus sigue haciendo estragos con una letalidad superior a las dos olas anteriores con 15 fallecidos en los últimos siete días y cifras récord de hospitalizaciones y pacientes en la UCI.

En la actualidad son ya 252 los ingresados en los hospitales de la provincia, 20 más que en la jornada de ayer y casi cien más de los que había hace una semana, de los que 58 pacientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, 5 más que en el informe del día anterior. Los 577 nuevos positivos detectados en las últimas horas a través de las Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA), confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos, disparan la cifra de casos activos a 9.357 contagiados, si bien la Junta ha notificado una cifra de recuperados para la esperanza, muy superiror a la media habitual, de nada menos que 212 personas que dejan atrás la infección por SARS-CoV-2 en la provincia. Desde el comienzo de la crisis sanitaria han sido 19.530 almerienses los que han superado la enfermedad.

La incidencia acumulada a 14 días de la provincia ya está por encima de los 900 por cada 100.000 habitantes y sigue siendo la mayor tasa de Andaucía con desigual reparto en la distribución geográfica provincial. El distrito sanitario Levante-Alto Almanzora arroja la incidencia de la COVID-19 más preocupante con 1.320,9 casos por cada 100.000 habitantes seguido por el de Almería con 1.022,8 con la capital de provincia andaluza con peores registros (903). El distrito sanitario Poniente presenta la tasa acumulada más baja, de 530, si bien no ha dejado de crecer en los últimos días. La capital almeriense se acerca peligrosamente, pero sigue fuera todavía, a la treintena de municipios que no ha alcanzado la tasa de mil casos que implicaría el cierre de toda la actividad no esencial, una medida "catastrófica" según valoró ayer el alcalde Ramón Fernández-Pacheco en su llamamiento a la ciudadanía para autoconfinarse.

Un total de 54 pueblos de la provincia están ya por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, de los que 31 superan la incidencia acumulada a 14 días de mil contagios: Abla (1.040,8), Alhama (1.510,6), Almócita (1.183,4), Benahadux (1.392), Carboneras (2.898), Fiñana (2.457,4), Gádor (1.660), Níjar (1.229,5), Pechina (1.956,9), Rioja (1.199,7), Sorbas (2.428,8), Tabernas (1.437,1), Viator (1.070,5), Albox (2.592), Antas (3.362,7), Chirivel (3.804,3), Cóbdar (4.093,6), Cuevas (1.583,7), Fines (1.539,2), Los Gallardos (1.252,7), María (2.342,5), Mojácar (1.796), Oria (1.734,1), Partaloa (2.252,3), Purchena (1.359,7), Taberno (2.486,5), Urrácal (1.428,6), Vélez-Blanco (2.205,9), Vélez-Rubio (2.593,4), Vera (1.391,9), Adra (1.089,5).

El municipio de Cóbdar, con una población de apenas 171 vecinos, lidera la estadística provincial de contagios, al menos en la tasa proporcional de los últimos 14 días, siendo el único pueblo almeriense que supera los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes en base a 7 positivos en las últimas dos semanas de los 9 que han registrado en toda la pandemia.