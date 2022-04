La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, positivo en covid-19

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, la popular Maribel Sánchez Torregrosa, ha confirmado que se ha contagiado de covid-19 y que permanece en aislamiento.

"Hace unos días di, por primera vez en estos dos años, positivo en covid-19. Hoy ya, con síntomas leves, me he repetido un test de autodiagnóstico y he vuelto a dar positivo", ha confirmado a través de sus redes sociales.

La delegada de la Junta de Andalucía permanecerá aislada "por responsabilidad", por lo que anuncia que "esta Semana Santa no podré disfrutarla en la calle". Cabe recordar que ya no es obligatorio el aislamiento para los casos leves o asintomáticos, si bien las autoridades sanitarias recomiendan limitar los contactos con otras personas, especialmente de riesgo.

"Espero que todos vosotros podáis vivir intensamente la Semana Santa pero sin perder de vista nunca, que el covid sigue entre nosotros y debemos tener mucha precaución para cuidar sobre todo a los más vulnerables (personas mayores y personas con patologías)", recuerda Maribel Sánchez.

No han tardado en llegar los mensajes de ánimo a través de las redes sociales deseándole una rápida recuperación a la política huercalense de 42 años de edad.