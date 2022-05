El delegado del Gobierno en Andalucía condena la muerte "violenta y trágica" de Tíjola

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado la "muerte violenta y trágica" en Tíjola de la mujer de 50 años cuyo marido se encuentra detenido tras entregarse en Vera, tras presuntamente acabar con la vida de su esposa.

"Quiero lamentar profundamente la muerte violenta y trágica de una mujer en el día de hoy en la localidad de Tíjola, en la provincia de Almería, a manos de su marido, autor confeso que ya está detenido después de haberse entregado a la Policía Local de Vera y haberse hecho cargo con posterioridad la Guardia Civil, concretamente la Unidad de Policía Judicial", ha dicho en declaraciones remitidas a los medios.

Fernández ha instado a esperar a los resultados de la autopsia, añadiendo que la autoridad judicial ya se ha hecho cargo del asunto.

"A pesar de que todos los indicios apuntan a que estamos ante un nuevo caso de violencia de género, lo que se ha hecho desde la Delegación del Gobierno es dar traslado a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en Madrid para que sea esta Delegación la que, a la vista de todos los hechos relevantes y la investigación abierta por la Guardia Civil, determine finalmente si estamos ante un nuevo caso de violencia de género", ha dicho.

Con todo, Fernández ha señalado que no constan antecedentes en el Sistema VioGén, es decir, no existían denuncias previas por malos tratos o medida alguna que "se hubiera adoptado a dicha posible circunstancia".

"En este momento no me queda más que trasladar mi más sentido pésame a los familiares, a todo el pueblo de Tíjola, que me consta que está consternado como lo estamos todos por este lamentable y luctuoso hecho", ha concluido.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha realizado una publicación en la red social 'Twitter' en la que se muestra "consternado ante el último crimen de violencia de género de Tíjola". "Todo mi apoyo a familiares, allegados y a los vecinos en estos difíciles momentos Para vencer esta lacra tenemos que estar unidos y trabajar de forma conjunta todas las admones. D.E.P.", añade García.

Asimismo, FADEMUR Andalucía y Fademur Almería han condenado de "forma rotunda el asesinato machista" de esta mujer, afirmando que "la violencia de género nace de una desigualdad estructural, que no es un hecho aislado y que azota mucho más en el medio rural".

La presidenta de Fademur Almería, Francisca Igleisas, afirma que "el hecho de nacer con un sexo determinado, el hecho de nacer como mujeres, determina que tengamos que vivir expuestas a circunstancias de discriminación y violencia, sobre todo en los pueblos. Ésta no es específica de ninguna clase social, ni de nacionalidades. Afecta a todas las mujeres en cualquier parte del mundo y de cualquier edad, como tristemente volvemos a comprobar en Tíjola".

FADEMUR Andalucía lamenta "aún más si cabe este asesinato" porque el Ayuntamiento de Tíjola fue el primero en la provincia de Almería en firmar con dicha entidad el acuerdo de Espacio Seguro el pasado 25 de noviembre de 2020.

Han añadido que mañana FADEMUR se sumará al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Tíjola a las 12:00 horas, tras celebrar un pleno para decretar tres días de luto en el municipio.

El marido de la víctima está detenido tras matar presuntamente a su mujer en el municipio almeriense de Tíjola, según han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación, que no han precisado por el momento más datos sobre el caso.

Sin embargo, el alcalde de esta localidad, José Juan Martínez, ha explicado a Efe que el hombre se ha entregado en la Policía Local de Vera, y que ha sido uno de los dos hijos de la pareja el que ha encontrado sobre las 15:30 horas de este viernes el cuerpo sin vida de su madre, en el domicilio de la familia en el centro de Tíjola.

Martínez ha señalado que la vivienda permanece precintada por la Guardia Civil, mientras agentes de la Policía Judicial del instituto armado están trabajando en el lugar de los hechos.

Según ha indicado, la mujer tenía unos 50 años -según FADEMUR era trabajadora del SAE- y su marido un par de años más, así como que la pareja tiene dos hijos de 22 y 19 años. Se trata de una familia "de toda la vida" del pueblo, ha subrayado.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen esta sería la tercera víctima este año en Andalucía, la número 16 en toda España en lo que va de año y la número 1.145 desde 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.