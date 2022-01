El delegado de Salud en Almería pide tramitar las bajas ‘online’ para no saturar los consultorios

El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que desde el Gobierno andaluz se ha solicitado a los ciudadanos que “acudan a los medios telemáticos dispuestos por las autoridades sanitarias” para cursar las bajas laborales, por lo que ha recomendado que “no intenten ir a los centros de salud” para que no se colapsen.

“Tenemos sistemas telemáticos directamente para poder tramitar esas bajas y se realizará un seguimiento activo muy importante por parte del sistema sanitario a los más vulnerables”, ha afirmado en declaraciones a los medios el delegado de Salud almeriense, quien ha recordado que el procedimiento quedó abordado a través del Consejo Interterritorial.

Almería ya se sitúa con la tasa de incidencia más alta de Andalucía, con 2.170,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a la media regional, que se coloca en los 1.488,7 casos. Así, se trata de una única provincia por encima de los 2.000 casos en su tasa.

El delegado ha recordado además que la provincia se encuentra en nivel de alerta 2 desde la pasada medianoche y durante do semanas, a no ser que antes haya una revisión al alza. Esto no supone nuevas restricciones pero sí “debe poner a la población sobre aviso ante un posible paso a nivel 3 con restricciones más grandes e intensas”. Con ello, ha incidido en la necesidad de la vacunación y en adoptar medidas de protección con el uso de la mascarilla, higiene de manos, distancia interpersonal y una buena ventilación en interiores.