La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha tramitado hasta diciembre 2.350 de las 8.100 denuncias que se han formulado en la provincia desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 21/2020 de 4 de agosto por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la comunidad ante la crisis sanitaria de la COVID-19. En los últimos días se han incrementado notablemente, según informan fuentes de la administración andaluza, los expedientes por incumplimientos de horario en los comercios y establecimientos de restauración y también por saltarse el confinamiento perimetral de los términos municipales que este sábado llegaba a su fin en la provincia.

La mayoría de las denuncias se corresponden con el uso incorrecto de las mascarillas (90%) y han sido formuladas por los agentes de las policías locales de los municipios de la provincia, nada menos que 5.200 actas, frente a las 1.300 sanciones de la Guardia Civil y 1.600 de la Policía Nacional y Autonómica. Durante el primer estado de alarma fue predominante la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado, pero desde que las comunidades asumieron el control y régimen sancionador ante la pandemia las policías locales de los municipios almerienses han sido las que más esfuerzos y actuaciones han venido canalizando en la provincia. La Delegación del Gobierno ha detallado que han resuelto ya 665 expedientes y un pequeño porcentaje se han abogado voluntariamente con la consiguiente reducción del importe, si bien la mayoría se tramitan para su cobro por vía de apremio.

El régimen sancionador de la Junta recoge multas de entre 100 y 600.000 euros, así como el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de cinco años. Uno de los expedientes más destacados ya tramitado por la administración andaluza en la provincia fue el de la boda que congregó a 97 personas que bailaban sin usar mascarilla ni distancia social en la sala de fiestas de un establecimiento de la capital para la que se ha propuesto una sanción de 51.0000 euros por una infracción grave y dos leves que todavía no son firmes. Este decreto ley distingue tres tipos de infracciones: muy graves, graves y leves, y, en función de las mismas, fija las distintas multas. Así, a las infracciones muy graves les corresponde una multa de entre 60.001 y 600.000 euros; a las graves, de entre 3.001 y 60.000 euros; y a las leves, de entre 100 y 3.000 euros. Al incumplimiento de la obligación del uso de mascarillas o por uso inadecuado de las mismas se sanciona con multa de 100 euros.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha destacado “el importante trabajo que están realizando todas las policías locales de la provincia junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Delegación Territorial de Salud y Familias con Juan de la Cruz al frente y que se suma al gran esfuerzo sanitario de los últimos nueve meses”. En este sentido, la portavoz del gobierno andaluz en la provincia ha querido agradecer la ingente tarea del personal de la Delegación que se está encargando de preparar el procedimiento administrativo sancionador propiamente dicho para ir resolviendo las actas que hasta el momento se han registrado, según reconoce, “en una de las provincias que más expedientes está moviendo”.

“Aunque consideramos que la solución no es poner sanciones sino la responsabilidad individual y colectiva de cumplir una serie de medidas que están destinadas a salvar vidas y a proteger del contagio, no podemos permitir que haya personas que frivolicen con los daños que está provocando el COVID-19 y que no cumplan con su parte”, añade Maribel Sánchez. La delegada asegura que desde el gobierno andaluz “insistimos en pedir mucha responsabilidad para seguir conteniendo al virus, una labor que compete a todos para bajar su incidencia en Almería que aún es alta”. En este sentido, ha apelado al distanciamiento social, al uso de la mascarilla y a una correcta higiene de manos para “mantener el virus a raya en una época tan sensible como la navideña que comienza en unos días”.