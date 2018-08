Hasta 60 denuncias por incumplimientos del sindicato en Andalucía

El sindicato CCOO en Andalucía ha interpuesto, desde que comenzó la jornada intensiva, en el sector de la construcción el 15 de junio unas 60 denuncias contra empresas por incumplimiento de ese horario de verano.

El responsable de Construcción de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras en Andalucía, Antonio Salazar, indicó que el número "se elevará", ya que "diariamente se están recibiendo llamadas de compañeros y detectamos en los recorridos por distintas poblaciones que no se está cumpliendo lo establecido en el convenio", que afecta a alrededor de 220.000 trabajadores en la comunidad autónoma. Apuntó también que "los incumplimientos son puntuales" pero es una necesidad el denunciarlos ante la Inspección de Trabajo. En sus declaraciones avanzó que en un futuro se le planteará a la Inspección de Trabajo que, a pesar de las dificultades que tiene, por la falta de dotación y recursos, "haya una pronta respuesta, puesto que los períodos no son unánimes, no empiezan en todas las provincias al mismo tiempo; que no actúen cuando ya la jornada intensiva haya terminado".

Para acabar recordó que "estamos haciendo nuestro trabajo, que es velar por que se cumpla el convenio" y advirtió, en referencia a los empresarios y a las administraciones, de que "serán otros los que tendrán que dar cuenta si no hacen el suyo".