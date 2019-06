‘Por un puñado de basura’ logra el dinero suficiente para estrenarse

‘Por un puñado de basura’, el documental producido por el australiano residente en España Dave Regos, suma más de 70 mecenas y casi 7.000 euros a través de la campaña de crowdfunding que servirá para ejecutar la postproducción del trabajo rodado en el desierto de Tabernas entre 2016 y 2017.Se destinará a pulir la edición de la película, a composición de la banda sonora de la película, la corrección de color para dar a la película ese aspecto occidental auténtico, mezcla de sonido, ilustraciones, licencias de imágenes de archivo y cuotas de presentación al festival. Y es que, una vez finalizada, la película se presentará en festivales de cine de todo el mundo y también se utilizará como herramienta educativa (y entretenida) para llevar a las escuelas a cambiar la conciencia sobre la basura y el medio ambiente. También estará disponible para que la gente lo vea en línea.

La postproducción y finalización de la película se llevará a cabo en junio y agosto, y luego se presentará a los festivales con un estreno previsto para finales de año. El objetivo es recaudar en torno a los 7.000 euros, en caso de sobrar dinero, la dirección ya ha anunciado que diseñarán e implementarán una campaña educativa para llevar a las escuelas y comunidades. “Contrataremos a una persona para que realice actividades de divulgación para ayudar a llevar la película a las áreas afectadas por la basura y la contaminación”, explican.

“Al resaltar la belleza y la naturaleza cinematográfica del desierto, el documental, junto con las campañas de medios sociales, se usará como una herramienta para crear interés en el problema de la basura y la historia y la fragilidad del área. Las comunidades locales pueden ser movilizadas para hacer campaña y brindar apoyo para proyectos de limpieza y arte”, explican sus creadores.

Con el desarrollo de vídeos y materiales educativos de apoyo, la dirección explica que se pueden realizar presentaciones en escuelas, colegios y centros comunitarios en todas partes, y proporcionar soluciones basadas en el mantra de “Repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar”, explican, argumentando que “al hacer crecer un movimiento en España y más allá, se puede ejercer más presión sobre los gobiernos locales y regionales para hacer cumplir las leyes, crear una mayor conciencia y tomar medidas más estrictas para castigar a los que son descubiertos”.

Según explica el productor, con una mezcla de entrevistas y cinematografía y música de estilo occidental, “este documental mostrará el poder del activismo y cómo resolver los problemas a la antigua usanza; tomando las cosas en tus propias manos. Literalmente”.

El equipo de ‘Por un puñado de basura’ ya ha recibido numerosos galardones gracias a su documental ‘Divide in concord’, al que aplaudió el propio Michael Moore, creador de materiales reconocidos a nivel internacional como Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 o Sicko.

Divide in Concord (2014), es un documental ambiental sobre la prohibición del agua embotellada de plástico de un solo uso en una pequeña ciudad de EE. UU. Se estrenó en el Festival Hot Docs en Toronto y ganó premios en festivales de todo el mundo. La película aún se está proyectando en comunidades y escuelas para fomentar un cambio de agua embotellada. Su trabajo reciente incluye la investigación para el innovador documental sobre el cambio climático, Age of Consequences (2016) y la producción de historias para la aclamada serie documental producida por LeBron James, Best Shot (2018).