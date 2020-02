Detenido por delito contra los trabajadores tras un accidente laboral en un invernadero de Lucainena

En una minuciosa investigación iniciada el pasado mes de enero y finalizada recientemente, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, llevan a cabo la detención de J. A. M. G., vecino de Níjar, por seis delitos contra los derechos de los trabajadores y la de S. D., indocumentado y sin domicilio conocido por un delito de lesiones graves por imprudencia, tras un accidente laboral ocurrido el pasado ocho de enero en la construcción de un invernadero en Lucainena de las Torres.

Los agentes de la Guardia Civil tienen conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia de un familiar de la víctima que relata a los agentes cómo se ha producido un accidente laboral y que su familiar que al parecer ha sido atropellado por un tractor agrícola y se encuentra en la UCI del hospital de Torrecárdenas debatiéndose entre la vida y la muerte. Los agentes inician una intensa investigación comenzando por recoger los primeros testimonios del círculo más próximo de la víctima, que les conducen hasta el lugar donde se estaba efectuando la construcción de un invernadero en el Paraje Pescadores, término municipal de Lucainena de las Torres y la empresa que estaba desarrollando ese trabajo.

Los investigadores, de forma detallada, van realizando la reconstrucción de los hechos determinando que, tras una parada para desayunar, uno de los trabajadores de la cuadrilla se subió a un tractor agrícola y a pesar de que no tenía conocimiento de su manejo accionó una palanca que provocó que el vehículo se desplazara rápidamente hacia atrás, pasando por encima de la víctima hasta detener su marcha al colisionar con la puerta del invernadero. Tras el accidente, los trabajadores presentes avisan al jefe de cuadrilla y al dueño de la empresa que disponen el traslado en una furgoneta de la empresa al centro de salud de Nijar, desde el que en ambulancia y debido a la gravedad de las heridas es trasladado al hospital de Torrecárdenas donde ingresa en estado muy grave.

La acción investigadora se centra en la identificación de las personas que se hallaban trabajando en ese momento para la empresa, determinando que seis de ellas se encontraban sin dar de alta en la seguridad social. Además, tres se encontraban indocumentadas y en situación irregular en España. Los agentes comprueban que el propietario de la empresa aprovechaba la situación de extrema necesidad de los trabajadores o prometía regularizar su situación violando sus derechos laborales.

Además, los agentes comprueban numerosas irregularidades tanto en la empresa cómo en el vehículo, resultando que el tractor no se encontraba matriculado, ni poseía la correspondiente autorización administrativa, además de no poseer seguro de responsabilidad civil ni se le había realizado la inspección técnica ce vehículos. En cuanto a los trabajadores, los agentes determinan que varios de ellos no habían realizado ningún curso de prevención de riesgos laborales y que la persona que subió al tractor no poseía ni el carnet de conducir necesario, ni conocimientos del manejo del vehículo.

En el desarrollo de la investigación los agentes llegan a descubrir que el dueño de la empresa intentó chantajear y amenazó telefónicamente a la familia para que ocultaran el lugar real de los hechos y cómo habían ocurrido. Finalizada de forma minuciosa la investigación, una vez realizada las correspondientes inspecciones, obtención de pruebas e identificación de los intervinientes y testigos de los hechos, los agentes de la Guardia Civil llevan a cabo la detención de J. A. M. G., vecino de Níjar, por seis delitos contra los derechos de los trabajadores y la de S. D., indocumentado y sin domicilio conocido por un delito de lesiones graves por imprudencia. Las diligencias instruidas junto a los detenidos son puestas a disposición del Decanato de Almería