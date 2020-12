La ayuda directa municipal alcanza a 76 vendedores de los mercadillos de Almería

El Ayuntamiento de Almería sigue apoyando al comercio de la ciudad con una política fiscal responsable y solidaria, y en esta ocasión ha sido la venta ambulante la beneficiaria, cuyo programa de ayudas por un importe total de 50.000 euros se han resuelto: un total de 76 comerciantes, que representan 258 puestos ambulantes, serán los beneficiarios, con una ayuda media de 658 euros, un mínimo que ha subido a 193,70 euros, y la máxima cantidad que se ha concedido es de 1162,74 euros.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha aportado los datos, en una rueda de prensa, donde ha destacado que “las ayudas se han gestionado en apenas un mes y los comerciantes las cobrarán antes de Navidad. Gracias a la labor conjunta del Ayuntamiento y la Federación de Comerciantes Ambulantes, difundiendo rápidamente la información y realizándose los trámites con celeridad”.

Por eso, Carlos Sánchez ha lamentado que el PSOE haya estado durante este tiempo “ensuciando el mensaje diciendo a los comerciantes que no estaban publicadas las ayudas, que no existían, y no valían para nada, que se lo expliquen ahora a los 76 comerciantes beneficiarios. Espero que la oposición se llene del espíritu navideño, y reconozca el trabajo hecho por el Equipo de Gobierno y la Federación de Comerciantes de la Venta Ambulante”.

Al hilo de esta frase, el concejal ha vuelto a recordar que “la exención del 75% de la tasa de venta ambulante, como quería la oposición, no es legal, lo hemos repetido en varias ocasiones, pero todas las iniciativas de política fiscal que hemos adoptado desde el Equipo de Gobierno superan esta cifra y llegan al 100% del importe de esa tasa. Hemos devuelto la parte proporcionar del recibo de los tres meses que han estado inactivos por el Estado de Alerta, hemos rebajado el 30% de tasa de ocupación de vía pública, y el año que viene rebajaremos otro 20% más en 2021, es decir, llegaremos al 50% de rebaja, y con esta ayuda directa llegaremos al 100% en la mayoría de vendedores ambulantes. El Equipo de Gobierno cumple lo prometido”.

Ayudas al comercio

Por otra parte, el concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio ha anunciado que la Junta de Gobierno aprobó el pasado lunes la cuarta remesa de las ayudas directas a los comercios afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20. El primer bloque de ayudas alcanzó a 281 beneficiarios; el segundo bloque alcanzó a 358 beneficiarios; el tercero, 344 las pymes y comercios beneficiarias acogidas a esta línea de ayudas. El cuatro bloque aprobado beneficiará a 14 pymes y autónomos. “Un total de 991 empresas y una ayuda de casi 700.000 euros, con una media del ayudas a los comercios de 700 euros”, ha destacado el concejal Carlos Sánchez. Para completar estas ayudas, el Ayuntamiento ha creado un programa de bonos al comercio.