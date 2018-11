Treinta años hace María del Mar Pageo decidió comprometerse con el mundo del voluntariado. Desde entonces, su compromiso con la sociedad la ha hecho ser una mujer de conciencia social. En la actualidad es la presidenta provincial de Cruz Roja Española en Almería, vocal del Comité Nacional y recientemente fue designada nueva presidenta autonómica de Cruz Roja en Andalucía.

María del Mar es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y médico especialista en Geriatría y Gerontología. Ejerce como facultativo especialista en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas y es vocal por Almería de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología. Está vinculada a Cruz Roja como voluntaria desde hace más de tres décadas.

"Cuando Emilio Osorio (gerente de Diario de Almería) me llamó para decirme que me iban a dar este premio no daba crédito. Y lo único que se me ocurría pensar es que había otras personas que podían estar aquí esta noche con muchos más méritos que yo. Por eso, este premio quiero compartirlo con todas esas personas, con todos esos voluntarios y voluntarias que están de modo incondicional en Cruz Roja y otras instituciones", argumentó Pageo tras recibir el galardón que Diario de Almería le entregó el pasado miércoles.

"Toda esa actividad me ha hecho comprender que tengo, más allá de la solidaridad, una responsabilidad hacia todas esas personas y la sociedad en la que vivo. Estoy absolutamente convencida de que si todos dirigimos la mirada al que lo necesita podemos hacer un mundo mejor", explica la presidenta de Cruz Roja en Andalucía, al mismo tiempo que se deja llevar por el pánico que le produce la tragedia de su entorno cercano y no tan cercano: "Mi trayectoria con Cruz Roja en toda mi actividad como voluntaria me ha hecho mucho más consciente de que vivimos en mundo de desigualdad. A estas alturas no entiendo por qué en esta sociedad que vivimos aún hay familias que no tienen lo necesario para vivir forma digna, por qué hay niños que cuando empiezan el colegio no tienen el material necesario, por qué hay personas que mueren cruzando el estrecho o mujeres y niños que son víctimas de trata buscando una vida más digna. No lo entiendo".

Pero todo esto también le ha hecho ver que existen personas maravillosas que están dispuestas a darlo todo por ayudar a los demás: "A lo largo de este tiempo he conocido gente increíble, maravillosa, que hace cosas magníficas; de ellos y ellas he aprendido y me he emocionado".