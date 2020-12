Igualdad concierta con Asalsido cuatro plazas de viviendas tuteladas

Más de 30 años de trayectoria

Asalsido cuenta con una trayectoria de más de 30 años de trabajo por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down en la provincia de Almería y cuenta con un equipo de profesionales comprometido y volcado en la atención de personas con discapacidad intelectual. Actualmente, esta entidad tiene 197 socios y atiende a un total de 346 familias de la provincia. El objetivo primordial de Asalsido es ayudar a las personas con Síndrome de Down, en todas las etapas de su vida, a conseguir una vida autónoma e independiente como ciudadanos de pleno derecho. La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down atiende actualmente a 49 usuarios en sus Centros de Día y su Centro con Terapia Ocupacional. Además, 19 alumnos asisten a diario a su centro educativo; 20 niños y niñas son atendidos en su servicio de atención temprana; y 50, en su servicio de guardería. Por último, cabe destacar la colaboración de Asalsido con la fundación ONCE, a través de la convocatoria de formación para el empleo POEJ ‘uno a uno’ financiada con fondos sociales europeos. A través de esta convocatoria prelaboral, diez usuarios del centro se están formando en un curso de ayudante de limpieza y comedor que les allanará el camino a la inserción e integración laboral posterior.