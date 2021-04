La Semana Santa ha traído una nueva oleada de contagios que tan solo acaba de empezar. Al menos eso muestran los datos de casos positivos notificados a lo largo de este fin de semana y que son los más altos desde el sábado 13 al lunes 15 de febrero, es decir, en plena tercera ola.

En tres días —del sábado 10 al lunes 12 de abril— se han notificado 540 positivos por COVID-19: 189 el sábado, 196 el domingo y 158 este lunes. Como decimos, son datos similares a los de mediados de febrero, lo que hace mirar con preocupación lo que pueda suceder en las próximas semanas.

No obstante, esta nueva olea da en ciernes no está afectado de igual forma a toda la provincia, sino que está siendo mucho más acusada en la capital y su área metropolitana y en el Poniente. El Levante, Almanzora y Los Vélez aguantan el tipo, por el momento.

De los 540 nuevos casos diagnosticados 303 han sido en el Distrito Sanitario de Almería, con especial incidencia en la capital (217 positivos) Níjar (32) y Huércal de Almería (28).

En el Poniente han registrado 196 casos, la mayoría en Roquetas de Mar (72) y El Ejido (63), aunque también hay que destacar los 26 que ha sumado La Mojonera y los 20 de Vícar.

En el Distrito del Levante-Alto Almanzora solo se han notificado 39 positivos, destacando los 13 que ha habido en Huércal-Overa.

Se empieza a disparar la incidencia

Con los malos datos de este fin de semana se está empezando a disparar de nuevo la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, es decir el parámetro que mide mejor la situación epidemiológica. La provincia tiene una incidencia de 260,6 casos por cada 100.000 personas, es decir, 31,7 puntos más que el viernes pasado.

Por distritos, el de Almería es el que ha experimentado una subida más fuerte: 56,9 puntos más que el viernes. Tiene una incidencia de 307,4 casos por cada 100.000 habitantes y ya es el más afectado de la provincia. Supera así al Distrito de Poniente, que se queda con una tasa 283,7 tras subir 23,5 puntos. En el del Levante-Almanzora la incidencia es mucho más baja, en concreto de 126,0, pues incluso ha descendido 4,6 puntos estos días.

Son muchos ya los municipios con una incidencia en cifras de cierre perimetral o que lo rozan. Hay diez localidades por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes: Santa Cruz de Marchena (3015,1), Alboloduy (1477,8), Alcolea (710,9) La Mojonera (707,2), Rioja (688,2), Viator (635,7), Alicún (497,5), Huércal de Almería (429,8), Fines (427,8) y Tabernas (403,6).

Además ha empeorado la situación en los hospitales y el número de pacientes en UCI empieza a apuntar hacia arriba. Ya hay 148 personas ingresadas en total (13 más que el sábado), de las que 52 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (cuatro más que el último día).

Sin fallecidos ni el domingo ni el lunes

Pero no todo son malas noticias. Los informes publicados hoy por la Consejería de Salud muestran que no se han notificado fallecidos ni este domingo ni el lunes. No obstante hay que tomarlo con cautela, pues es conocido que los martes actualizan cifras de muertes atrasadas, por lo que mañana podría haber un repunte.

Así, en este fin de semana ha habido tres fallecidos, los notificados el sábado. Todos ellos en el Poniente: El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar.

En total, desde el inicio de la pandemia han muerto 772 personas en la provincia de Almería. La mortalidad del coronavirus en Almería es la cuarta más baja de Andalucía, con 106,05 muertes por cada 100.000 habitantes.

Siguen aumentado los curados

Otro de los buenos datos que deja el día es el gran aumento, nuevamente, del número de curados. Siguen aflorando todas las altas que había retrasadas de semanas atrás. Este lunes Salud ha notificado 215 recuperados más. En total, en estos tres días ha sumado 803 (314 en el distrito de Almería, 137 en el del Levante y 351 en el de Poniente).

En total ya han pasado el coronavirus — según las cifras oficiales remitidas al Ministerio de Sanidad— 43.104 almerienses, es decir, el 84,89 por ciento de las 50.774 personas que han dado positivo. Es el porcentaje más alto de toda Andalucía.