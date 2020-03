A disposición del juez nueve arrestados por desobediencia y resistencia en la última semana

Un total de nueve detenidos por desobediencia o resistencia han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Almería durante la última semana, ha informado el juez decano, David Villagrá.

Según ha explicado el magistrado, dicho órgano judicial cuenta con la plantilla habitual, resolviendo únicamente sobre la situación de libertad de dichos arrestados y medidas cautelares que les puedan solicitar, ya que no se están celebrando juicios rápidos, tampoco en este caso”. “A día de hoy todos han quedado en libertad”, ha apuntado.

Villagrá ha señalado que dentro de la jurisdicción penal, únicamente se están celebrando básicamente vistas orales en aquellas causas con preso. “La semana pasada se han celebrado tres juicios, mientras que en esta se celebraran otros diez. Estos juicios no se pueden posponer ya que de los mismos puede resultar que una persona en prisión quede en libertad, como de hecho así ha ocurrido” ha añadido.

“En las guardias estamos recibiendo básicamente a los detenidos por desobediencia o resistencia (...) En civil, los internamientos urgentes en Salud Mental del hospital, o sobre cuestiones concernientes al ejercicio de la guardia y custodia de progenitores separados”, ha apostillado.

El magistrado dice que no se ha registrado un aumento de casos de violencia de género, sino que incluso puede haber "menos", aunque "se atienden con menos recursos".

"Pretenden que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer funcione con un único funcionario, lo que es inviable. Si tienen entrada cinco casos el mismo día, como ocurrió el martes de la semana pasada, esto provoca que se retrase la tramitación de los asuntos, dando lugar a que las víctimas permanezcan en dependencias judiciales más tiempo del aconsejable", ha manifestado.

En este sentido, Villagrá ha afirmado que se está trabajando para que la plantilla que acuda a este órgano esa al menos tres -la plantilla habitual es de diez funcionarios- para evitar que sucedan casos como el señalado, lo que no "obstaría" para que si no fuese necesario su presencia los funcionarios pudiesen volver a sus domicilios.

"El Juzgado de Violencia sobre la Mujer desarrolla una labor imprescindible durante todo el año, no debe ser descuidado estos días. Una cosa es que se garantice que las personas que desarrollan su trabajo en el mismo lo hagan en condiciones que no peligre su integridad y Salud y otra cosa bien distinta es que el juzgado no pueda desarrollar correctamente su cometido por falta de personal. No estamos ante una huelga, sino ante un estado de alarma", ha aseverado en referencia a la actual situación judicial por el Covid-19.

Por ejemplo en el Decanato trabaja una única persona que "atiende lo urgente", mientras que en el Registro Civil se siguen realizando las inscripciones de nacimientos dentro de plazo y defunciones, para lo que incluso se ha ampliado su horario, lo que ha provocado que tenga que intervenir también el juzgado de guardia". Considera que "todos los días" tienen que hacer frente a "alguna medida o modificación nueva", por lo que ha reclamado una mayor coordinación por parte del Gobierno, la Junta y el Consejo General del Poder Judicial.

"Nadie se ha enfrentado nunca a una situación como esta. Hemos cerrado el edificio y paralizado su actividad a lo imprescindible, tratando de mejorar todos los protocolos y conseguir la menor asistencia", ha incidido.

Revela que a lo largo de la jornada de hoy está previsto que lleguen medidas de protección como guantes, mascarillas y geles, que hasta ahora estaban disponibles de "forma limitada", aunque solicita más medios. En este sentido la junta de Andalucía ha anunciado la adquisición de mamparas protectoras.

"No es el momento de criticar cómo se ha llegado a esta situación, pero sí pediría una plena coordinación entre el CGPJ, Ministerio y Junta. Los primeros días fueron un caos, aunque ahora parece que ya hay más organización", ha concluido.