Educación reforzará las plantillas de los centros educativos de Almería con 222 docentes adicionales

La Consejería de Educación y Deporte ha firmado esta semana un acuerdo con los representantes sindicales de CSIF, ANPE y CCOO-A que permitirá incrementar la plantilla docente pública de la provincia de Almería en 222 docentes adicionales. Estos 222 docentes se suman a los 392 que ya fueron contratados en septiembre dentro del Plan de Acción para el curso 2020/21. Recordemos que este Plan de Acción cuenta con un presupuesto de unos 600 millones de euros para paliar las consecuencias de la pandemia en las aulas andaluzas

Además del refuerzo de plantilla, el documento recoge la cobertura urgente de las sustituciones del profesorado por COVID-19 mediante llamamiento provincial telefónico en función del lugar que se ocupe en las bolsas de trabajo de las distintas especialidades de los cuerpos docentes.

El delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Antonio Jiménez Rosales, destaca la importante inversión realizada en Educación este curso desde la Junta, y más concretamente en Educación Especial. Jiménez señala que “este curso contamos con la mayor inversión en Educación Especial de nuestra historia, lo que nos permitirá dar una respuesta adecuada y de calidad a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas de nuestra provincia”.

En la provincia de Almería, Educación cuenta con numerosos convenios con distintas asociaciones de necesidades educativas especiales. A través de estos convenios se busca aunar esfuerzos en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas asociaciones son: ASTEA, ALTEA, Conecta, Asperger, Down El Ejido, Down Almería- Asalsido, Athiende-TDAH Almería y ONCE.

Asimismo, nuestra provincia desarrolla 64 proyectos de colaboración entre dichas asociaciones y los centros educativos. En total 11.271 alumnos con distintas necesidades educativas especiales son atendidos en nuestra provincia por 887 docentes, especialistas y monitores.Además, entre los recursos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, Educación cuenta con un equipo de orientación educativa especializado. Este es un servicio de atención especializada para dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas de niños y niñas con NEE, complementando la intervención de otros servicios de apoyo que inciden en los centros educativos (equipos de orientación educativa, departamentos de orientación, profesorado de audición y lenguaje (AL), profesorado de pedagogía terapéutica (PT), monitores escolares, y otros servicios escolares).

Las intervenciones de este equipo están dirigidas a la atención educativa del alumnado con discapacidad física, auditiva, trastornos del espectro autista, trastornos graves de conducta, altas capacidades, atención temprana y dificultades de aprendizaje en lectura y escritura como la Dislexia. El equipo de EOEE trabaja asesorando y orientando a las familias, a los profesionales de los centros y a otros especialistas.Hoy se celebra el día de la Dislexia y queremos señalar que se calcula que un 40% del fracaso escolar se debe a una dislexia no diagnosticada.

En este sentido, desde la delegación de Educación queremos manifestar la importancia de trabajar desde la prevención y el diagnostico precoz, ya que se evitan posteriores dificultades de aprendizaje y el fracaso escolar de estos niños y niñas.Por último, Jiménez traslada una vez más su agradecimiento a todos los miembros de la comunidad educativa que “están realizando un esfuerzo ingente por cumplir con todas las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, haciendo así que la incidencia del virus en nuestras aulas sea de las más bajas de Andalucía”. Añade que “la coordinación entre Salud y Educación está siendo constante y el balance de este primer mes de clase es positivo, ya que solo veintiséis aulas de las 7.133 que tiene la provincia permanecen cerradas a día de hoy”.