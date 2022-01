"Los docentes interinos no aceptan las bajas covid en Almería porque son de muy poca duración"

"Estamos teniendo problemas en que los interinos no aceptan esas bajas porque son de muy poca duración. A veces llamamos, se incorpora el interino y al mismo tiempo el titular. Así que al interino igual le cuenta un día la duración". Esa esa la realidad de las bajas covid del profesorado en Almería según el delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez

Jiménez asegura que se está realizando un gran trabajo en los centros "y desde la Junta siempre estamos en contacto con ellos". El delegado explica que recursos humanos trabaja todos los días para cubrir las bajas más urgentes. "Tengo que agradecer el trabajo a recursos humanos por el gran trabajo que están haciendo", explica.

En cuanto al número de bajas por coronavirus que hay actualmente en la provincia, Belmonte no se atreve a dar datos: "No sabemos cifras reales de porque primeramente los centros son los que hacen en el primer filtrado. No queremos entrar en una guerra de cifras. Es cierto que estamos atravesando un momento complicado, pero a estas alturas el año pasado teníamos 170 aulas cerradas y este año una".

Para el delegado es positivo que las clases se puedan ofrecer en el colegio: "Por suerte podemos llevar a cabo la presencialidad en las aulas, que eso es algo fundamental. En las aulas se trabajan ciertas cosas que no se pueden trabajar en la pantalla de un ordenador".

En términos generales, Jiménez explica que "el año pasado superamos el curso con matricula de honor". Sin embargo, manifiesta que este ha sido "un curso tranquilo hasta diciembre pero desde entonces está siendo complicado". En cuanto a las bajas (no covid), "hemos hecho dos llamamientos, en el primero cubrimos alrededor de 100 bajas entre vacantes y sustituciones, en el segundo 157 y en el que salió ayer, alrededor de 40 plazas vacantes", explica.