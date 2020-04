Las donaciones de sangre están a salvo de la epidemia

“La respuesta que ha tenido el Centro de Transfusión Sanguínea de los almerienses, de toda la provincia, en estos días tan complicados y de incertidumbre ha sido extraordinaria, muy satisfactoria”. Aref Laarej es el director del centro y asegura que en los primeros días se temió porque se pudiera producir una bajada de las donaciones y por lo tanto de las reservas para los hospitales, por lo que se decidió hacer un llamamiento a la población indicando algunas instrucciones y requisitos para quienes quisieran acudir a hacer su donación. Pocos días después, asegura, “comprobamos que Almería ha mantenido su compromiso en algo tan vital e incluso ha sorprendido por la cantidad de citas que se han pedido y por la concienciación que ha demostrado tener la sociedad. Los almerienses nos están ayudando de forma muy positiva y tener este apoyo nos produce una satisfacción enorme”.

Laarej señala su orgullo ante la “buena salud” de la que gozan las reservas de sangre en el Centro de Transfusión de Almería. “La situación ahora mismo es buena, no hay déficit ni estado de alarma, y en ningún momento hemos tenido que hacer un llamamiento de urgencia. Sin embargo, esto no significa que podamos bajar la guardia. La convocatoria que hacemos a los donantes es en previsión de futuro porque no sabemos la semana qué viene qué puede ocurrir y cuántas reservas podrían hacer falta en los hospitales”. En este sentido, el director del centro insiste en que “hay mucha población sana que puede donar y siempre tener un stock suficiente para afrontar sin problemas lo que nos pueda llegar”.

Requisitos para poder donar

Una persona sana, que no haya tenido fiebre en los últimos 14 días ni síntomas que puedan estar asociados al coronavirus o una persona ya curada de esta enfermedad (que el test haya dado negativo) puede acudir a donar sangre a cualquiera de los puntos habilitados. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de los profesionales como es la solicitud de cita previa para evitar aglomeraciones, tanto si se acude al Centro de Transfusión de Almería ubicado en el entorno del Hospital Universitario Torrecárdenas, como si se quiere ir a cualquiera de las colectas móviles que semanalmente se realizan en los municipios de la provincia. La apuesta es llevar un control de la afluencia, por lo que los donantes se agrupan por horas y por apellidos y se conciertan las citas a través de mensajes al teléfono móvil vía whatsapp o sms. Mensajes que se convierten en un salvoconducto de cara a las autoridades policiales y un justificante de peso para poder moverse por la calle de camino al punto establecido para la donación o de vuelta a casa. “Cuando el donante acaba su labor se le entrega un certificado impreso que acredita la donación”, aclara Laarej, al tiempo que explica que “desde el primer momento el Centro de Transfusión ha estado en contacto con la Policía para que los agentes tuvieran conocimiento de la situación y también para indicarles un teléfono de contacto para que pudieran corroborar en un momento dado cualquier dato o duda con algún ciudadano”.

Más de 2.000 donaciones en el crítico mes de marzo

Actualmente en Almería hay 14.000 donantes activos y en lo que va de año, desde el día 6 de enero hasta hoy se han realizado más de 6.000 donaciones. Sólo en el mes de marzo la respuesta de la sociedad almeriense ha aportado la friolera de 2.080 donaciones para mantener el banco de sangre en condiciones óptimas. En esta tarea es importante la movilización de las unidades móviles por todos los municipios. Aref Laarej señala que sólo en el último mes se han llevado a cabo un total de 30 colectas programadas móviles. Eso sí, insiste en que en esta situación de estado de alarma, de confinamiento y de distanciamiento social, “el calendario de colectas se puede ver alterado, por lo que la programación se hace a corto plazo y prácticamente de semana en semana, como explica el director del centro.