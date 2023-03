¿Hasta cuándo durará en Almería este calor anormal del mes de marzo?

Sigue el episodio de calor poco habitual para estas alturas del año. Aunque este jueves ha dado un pequeño respiro y las temperaturas han sido algo más bajas que las del miércoles, cuando dos municipios almerienses, Albox y Huércal-Overa, fueron los más calurosos de toda Andalucía.

Si el miércoles la temperatura máxima de la provincia de Almería fue de 27,1º C, concretamente en Albox (según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología), este jueves ha bajado algo más de dos grados, llegando a 24,6º C en esa misma estación meteorológica. No obstante, Albox y Huércal-Overa han vuelto a estar en lo más alto de la clasificación del calor en Andalucía, tan solo superadas por la marca de 24,8º registrados en el Aeropuerto de Málaga.

Estos datos son los de Aemet, pero si observamos los de la Asociación Meteorológica del Sureste (que tiene bastantes más estaciones), vemos que hay municipios que han llegado a sobrepasar los 26º este jueves. Son los casos de Cuevas del Almanzora y Vera.

Pero lo del jueves es solo un espejismo dentro de esta situación de calor. Las temperaturas más altas se esperan durante el fin de semana, superando incluso los 30º en algunos puntos. ¿Pero hasta cuándo durará este calor anormal para ser marzo? Según la web especialista eltiempo.es, su fase más destacada será de cuatro días, desde el viernes 10 al lunes 13 de marzo, ambos incluidos. De hecho, el lunes podría ser el día más caluroso en general.

Termómetros por encima de 30º

Este viernes 10 de marzo vuelven a subir las temperaturas en Almería, pero levemente. Entre las 15:00 y las 16:00 horas se podrían alcanzar máximas de 28º en la zona de Tabernas y habrá unos 26º en la comarca del Mármol y Huércal-Overa, así como en Sorbas. Más suaves serán las temperaturas en el litoral y las zonas limítrofes con la provincia de Granada, rondando los 20º.

Ya el sábado 11 de marzo sí que se notará una importante subida de las temperaturas, no solo las máximas, sino también las mínimas. Se podrían alcanzar los 30º en diferentes zonas: Huércal-Overa, Albox y pueblos cercanos, así como en Sorbas. En otros puntos del Valle del Almanzora, comarca de Nacimiento y la Alpujarra tendrán máximas de entre 25 y 27º. En la costa, sin embargo, seguirán manteniéndose más suaves, con unos 26º en El Ejido, 25º en Pulpí, 23º en la costa del Levante y Adra y unos 22º en Almería capital y Roquetas de Mar.

El domingo 12 de marzo habrá un ligero descenso, pero las temperaturas máximas seguirán por encima de los 28º en zonas del interior de la provincia, como el Campo de Tabernas y la comarca del Mármol.

El lunes 13 de marzo finaliza el episodio de calor, pero se despedirá con temperaturas máximas de hasta 31º C en el noreste de la provincia de Almería. En concreto, en la zona de Albox y Huércal-Overa. En el resto también habrá un día caluroso, con unos 28º en muchos puntos del interior y entre 23 y 25º en el litoral.